صحة ورشاقة

8 نصائح لمنع انتقال أمراض الصيف على الشواطئ.. أهمها غسل اليدين جيدًا

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القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة فى اجازة عيد الأضحى وهروب معظم الناس إلى المناطق الساحلية والشواطئ للترفيه والابتعاد عن الحر الشديد فى القاهرة، ولكن مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتجلب حرارة الصيف مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى أيضًا تتراوح من مشكلات بسيطة مثل الصداع والطفح الجلدي وحروق الشمس وما إلى ذلك إلى الأمراض الشديدة مثل الحصبة واليرقان وغير ذلك، لذا يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من أمراض الصيف حتى لو كنت تعتقد أنك بصحة جيدة.

 

ووفقا لتقرير موقع "health.harvard"هذه أهم النصائح التى يجب اتباعها خلال إجازات العيد، وتشمل :

1- اغسل يديك جيدا بعد استخدام الحمام، وقبل إعداد الطعام أو تناوله، وبعد  التنزه أو بعد لمس أنفك أو السعال.

2-غطى أنفك بمنديل عند العطس أو السعال، ثم تخلص منه.

3-غسل أي جروح بالماء وتغطيتها.

4لا تشارك الأطباق أو النظارات أو أدوات تناول الطعام مع الغير.

5تجنب الاتصال المباشر بالمناديل أو الأشياء المماثلة التي يستخدمها الآخرون.

6استخدم أساليب جيدة لسلامة الأغذية من غسل الخضروات والفاكهة والتأكد من مصادر اللحوم.

7-لا تستخدم نفس الأواني أو ألواح التقطيع باللحوم المطبوخة التي استخدمت لتحضير اللحوم النيئة دون غسلها بين الاستخدامات.

8تذويب الأطعمة فقط في الثلاجة أو في الميكروويف.

MO Nasa

MO Nasa

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