شكرا لقرائتكم خبر عن 8 نصائح لمنع انتقال أمراض الصيف على الشواطئ.. أهمها غسل اليدين جيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ارتفاع درجات الحرارة فى اجازة عيد الأضحى وهروب معظم الناس إلى المناطق الساحلية والشواطئ للترفيه والابتعاد عن الحر الشديد فى القاهرة، ولكن مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتجلب حرارة الصيف مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى أيضًا تتراوح من مشكلات بسيطة مثل الصداع والطفح الجلدي وحروق الشمس وما إلى ذلك إلى الأمراض الشديدة مثل الحصبة واليرقان وغير ذلك، لذا يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من أمراض الصيف حتى لو كنت تعتقد أنك بصحة جيدة.

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ووفقا لتقرير موقع "health.harvard"هذه أهم النصائح التى يجب اتباعها خلال إجازات العيد، وتشمل

1- اغسل يديك جيدا بعد استخدام الحمام، وقبل إعداد الطعام أو تناوله، وبعد التنزه أو بعد لمس أنفك أو السعال.

2-غطى أنفك بمنديل عند العطس أو السعال، ثم تخلص منه.

3-غسل أي جروح بالماء وتغطيتها.

4- لا تشارك الأطباق أو النظارات أو أدوات تناول الطعام مع الغير.

5- تجنب الاتصال المباشر بالمناديل أو الأشياء المماثلة التي يستخدمها الآخرون.

6- استخدم أساليب جيدة لسلامة الأغذية من غسل الخضروات والفاكهة والتأكد من مصادر اللحوم.

7-لا تستخدم نفس الأواني أو ألواح التقطيع باللحوم المطبوخة التي استخدمت لتحضير اللحوم النيئة دون غسلها بين الاستخدامات.

8- تذويب الأطعمة فقط في الثلاجة أو في الميكروويف.