شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإفراط فى تناول اللحوم الحمراء يرفع مستويات الكوليسترول بالدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد البروتين مكونًا أساسيًا في نظامك الغذائي، ولكن ليس كل البروتين مفيد لك بنفس الدرجة، وتعد اللحوم الحمراء من أكثر البروتينات إثارة للجدل، فهي مصدر للبروتين عالي الجودة وغني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد.

ووفقا لما نشره موقع " eatthis"، يحث مسؤولو الصحة العامة الناس على تقليل تناول اللحوم الحمراء خاصة فى عيد الأضحى بسبب المخاطر الصحية المختلفة المرتبطة بتناولها بما في ذلك زيادة مستويات الكوليسترول في الدم.

وأكدت الدراسة، التي نُشرت عبر مجلة جمعية القلب الأمريكية، أن تناول اللحوم الحمراء غير المصنعة قد يزيد أيضًا من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وبالنظر إلى أن الكثير من الدراسات الأخرى قد وجدت أن المستويات العالية من الكوليسترول مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتحتوى اللحوم الحمراء، على قدر كبير من الكوليسترول الضار (LDL)ربطت الأبحاث أيضًا بين استهلاك اللحوم الحمراء وزيادة خطر الوفاة بشكل عام لكل من الرجال والنساء استنادًا إلى بيانات من 10 دول مختلفة.

من جانبه، قال الدكتور وي باو، المؤلف الرئيسي للدراسة، إنه لم يتضح في الدراسة سبب ارتباط بعض أنواع البروتينات الحيوانية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة بالسرطان، ومع ذلك، خرجت بعض الأخبار الجيدة من الدراسة، حيث كانت النساء بعد سن اليأس اللائي تناولن المزيد من البروتينات النباتية، مثل المكسرات والفاصوليا والبازلاء ، أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب أو الموت المبكر لأي سبب.