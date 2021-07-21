لرفع المناعة ..12 نوعاً من الطعام أدخليهم لنظامكِ الغذائى

بيروت - نادين محمد -

لـ رفع المناعة، أطعمة عديدة يجب إدخالها لنظامك الغذائي؛ لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل الجهاز التنفسي، ولمحاربة ارتفاع سكر الدم.. إليك أبرز تلك الأطعمة، يقدمها موقع بولد سكاي الهندي:

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1. الفجل

قد يساعد الفجل في خفض ضغط الدم المرتفع، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.. تعتبر هذه الخضروات مصدراً جيداً للنترات الطبيعية، التي تعمل على تحسين تدفق الدم، كما أن خصائص الفجل المضادة للالتهابات تمنع التهاب الجهاز التنفسي بسبب البرد والحمى.

2. الشمندر

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غني بالألياف، يساعد الشمندر على منع الإمساك والبواسير.. يمكن أن يساعد استهلاك الشمندر في محاربة سموم الجسم، والحفاظ على ميكروبيوم الأمعاء وتأثيراته المضادة للميكروبات، التي تمنع نمو البكتيريا الضارة.

3. القرع

غني بالمواد الغذائية والفيتامينات والمعادن، ويوفر العديد من مضادات الأكسدة التي قد يكون لها خصائص مضادة للسرطان، وقد تساعد المركبات الفلافونويد في تحسين مناعة الجسم.

4. الذرة..

الذرة منخفضة السعرات الحرارية، وبها نسبة أعلى من الألياف، كما أنها تساعد على تحسين الرؤية، وتقليل فرص الإصابة بالإسهال.

5. البرقوق..

يعد البرقوق مصدراً غنياً بالألياف، التي تجعله ثمرة مثالية لمرضى السكر ومرضى القلب، وبصرف النظر عن كونه منخفض السعرات الحرارية؛ فإن الخوخ منخفض أيضاً في مؤشر نسبة السكر في الدم.

6. الكرز..

مصدر جيد لفيتامين «ج»، ويعد الكرز غنياًبالبوتاسيوم والألياف والعناصر الغذائية الأخرى التي يحتاجها جسمك، كما أن تناول كميات كبيرة من عصير الكرز، قد يؤدي إلى عسر الهضم والإسهال.

7. الخوخ

يمكن أن يساعد تناول الخوخ في التخلص من الجفاف ومنع ظهوره، كما أنه يحارب تطور الخلايا السرطانية.

8. الرمان

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يحتوي الرمان على ضعف إلى ثلاثة أضعاف نشاط مضادات الأكسدة مثل الشاي الأخضر.. أشارت الدراسات إلى أن الرمان يمكن أن يساعد في الحماية من السرطان، وخفض ضغط الدم، وتحسين مستويات الكوليسترول، وتحسين الوظيفة الإدراكية.

9. التفاح

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يعتبر التفاح غنياً بالألياف؛ مما يجعله فاكهة صديقة للراغبين في فقدان الوزن.. يمكن أن يساعد استهلاك التفاح يومياً في تحسين صحتك العامة.

10. الموز

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الموز غني بالعديد من العناصر الغذائية مثل: المغنيسيوم والألياف والبوتاسيوم، يمكن أن يؤدي تناول الموز إلى إشباع الجوع وزيادة مستوى الطاقة لديك.. وقد يساعد الاستهلاك المنتظم للموز في تخفيف هذه المشكلات والوقاية منها.

11. الإجاص

يقول العديد من خبراء الصحة،إن الكمثرى منخفضة في السعرات الحرارية، ولكنها غنية بالعناصر الغذائية، وخاصة فيتامين سي المعزز للمناعة.



12.البابايا

تعتبر البابايا النيئة أيضاً مصدراً رائعاً لفيتامين C، وكذلك فيتامين أ، وحمض الفوليك، والألياف الغذائية، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وأحماض أوميغا 3 الدهنية؛ مما يجعلها إضافةً رائعة لنظامك الغذائي.

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