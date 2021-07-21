شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن التهاب الكبد أ للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب الكبد أ هو النوع الأكثر شيوعًا والأقل خطورة من أشكال التهاب الكبد لدى الأطفال ويمكن الوقاية من التهاب الكبد A بلقاح من جرعتين يتم إعطاؤه عادةً عندما يبلغ الطفل سنة واحدة أو أكثر، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على التهاب الكبد أ للأطفال وأعراضه وعلاجه، بحسب موقع "childrens health".

س: ما هو التهاب الكبد الوبائي أ لدى الأطفال؟

التهاب الكبد أ للأطفال هو فيروس يتسبب في تضخم أنسجة كبد الطفل والتهابها.

س: ما هي علامات وأعراض التهاب الكبد الوبائي لدى الأطفال؟

غالبًا ما يكون تشخيص التهاب الكبد A صعبًا، حيث تظهر الأعراض عادةً بعد أسبوعين إلى ستة أسابيع من تعرض الطفل للفيروس هذا يجعل انتشار الفيروس بين الأطفال الصغار أسهل، حيث لا يدرك الأطباء أن الطفل يعاني من هذا المرض.

نادرًا ما تظهر الأعراض عند الأطفال تحت سن 6 سنوات، وغالبًا ما يُظهر الأطفال الأكبر من 6 سنوات المصابين بالتهاب الكبد أ أعراضًا شبيهة بأعراض الإنفلونزا، بما في ذلك:

-ألم في البطن فوق الكبد

-إعياء وتعب

-الحمى

-اليرقان أو اصفرار الجلد

-براز فاتح اللون

-غثيان / قيء

-بول داكن اللون

س: ما هي أسباب التهاب الكبد الوبائي لدى الأطفال؟

ينتقل التهاب الكبد أ عندما يتلامس الطفل مع براز أو دم شخص مصاب يحدث ذلك بشكل شائع في المطاعم - يلوث الموظف المصاب الطعام بعدم غسل يديه بعد استخدام الحمام.

لماذا يجب أن يحصل طفلي على لقاح التهاب الكبد أ؟

يحمي التطعيم طفلك من التهاب الكبد أ، وهو مرض خطير محتمل، كما يحمي الأشخاص الآخرين من المرض لأن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات المصابين بالتهاب الكبد أ لا تظهر عليهم الأعراض عادةً، لكنهم غالبًا ما ينقلون المرض إلى الآخرين دون أن يعلم أي شخص أنهم مصابون.