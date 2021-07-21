فى العيد 8 حيل لحرق أسرع للدهون وإنقاص الوزن

بيروت - نادين محمد -

مع الإفراط في تناول لحوم عيد الأضحى قد ينتهي العيد وأنت تعاني من زيادة وزنك وفي الوقت نفسه ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم خاصة مع لجوء الكثيرين إلى تجاهل ممارسة الرياضة

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إليك كيفية إنقاص الوزن في المنزل بشكل طبيعي خلال العيد وتناول اللحوم بأمان

1. اليوجا لإنقاذ الوزن في المنزل

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غالباً ما تكون ممارسة اليوجا لمدة 30 دقيقة في المنزل أكثر فائدة من الساعات المكثفة في صالة الألعاب الرياضية. اجعل اليوجا جزءاً من طقوسك الصباحية في العيد.

2.لا تفوت وجبة الإفطار

كثير من الناس يخطئون في تخطي وجبة الإفطار في محاولة لإنقاص الوزن. يعتقدون أنها طريقة رائعة لخفض السعرات الحرارية، لكنهم عادة ما ينتهي بهم الأمر بتناول المزيد من الطعام على مدار اليوم.

تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار لديهم مؤشر كتلة جسم أقل من الذين لا يتناولون وجبة الإفطار ويؤدون بشكل أفضل، سواء في المدرسة أو في المكتب.

نصيحة: جرب وعاء من الحبوب الكاملة مع الفاكهة ومنتجات الألبان قليلة الدسم لبداية سريعة ومغذية ليومك في العيد

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3.اعتن بحديقتك

حاول الذهاب إلى البستنة في الصباح الباكر. بهذه الطريقة ستحصل على بعض الهواء النقي، فيتامين د الذي تشتد الحاجة إليه لأنه من الأفضل امتصاصه خلال تلك الساعات مع الحفاظ على لياقتك.

4. راقب نظامك الغذائي لفقدان الوزن

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لا يمكن اكتساب القوة البدنية أو الحفاظ عليها بدون تغذية كافية. تحتاج إلى اتباع نظام غذائي غني بجميع العناصر، بما في ذلك البروتين والفيتامينات والكالسيوم والكربوهيدرات والعناصر الغذائية الأخرى بجانب تناول اللحوم يجب في الوقت نفسه الاعتماد في الطهي على الأعشاب الحارقة للدهون مثل الزنجبيل والقرفة بجانب طرق الطهى الصحية للحوم مثل الشواء والسلق أو الطهي على الجريل.

5.قلل من تناول السكر وتناول الفواكه

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يرتبط تناول الكثير من السكر المضاف ببعض الأمراض الرائدة في العالم، بما في ذلك أمراض القلب والسكري من النوع 2 والسرطان لذلك قد تستهلك الكثير من السكر دون أن تدرك ذلك.

نصيحة: توقف عن تناول السعرات الحرارية السائلة من المشروبات مثل عصائر الفاكهة وحليب الشوكولاته ومشروبات الطاقة. أيضاً، قلل من السكر في القهوة والشاي والحليب في العيد وعليك تناول الفواكه فهي أفضل وجبة خفيفة لفقدان الوزن وتحتوي على سعرات حرارية صحية أيضاً عندما تشعر بالرغبة في تناول أي شيء غير صحي.

6.الحصول على قسط كاف من النوم

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الحصول على قسط كافٍ من النوم مهم للغاية لفقدان الوزن، وكذلك لمنع زيادة الوزن في المستقبل. أظهرت الدراسات أن الأشخاص المحرومين من النوم أكثر عرضة للإصابة بالسمنة بنسبة تصل إلى 55 في المائة، مقارنة بأولئك الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم. هذا الرقم أعلى بالنسبة للأطفال. ويرجع ذلك جزئياً إلى أن الحرمان من النوم يعطل التقلبات اليومية في هرمونات الشهية، مما يؤدي إلى ضعف تنظيم الشهية.

نصيحة: التزم بجدول نوم في نفس وقت النوم ووقت الاستيقاظ، حتى في عطلات نهاية الأسبوع والأعياد يساعد ذلك في تنظيم ساعة جسمك ويمكن أن يساعدك على النوم والبقاء نائمين طوال الليل.



7. تناول الأطعمة الغنية بالألياف لإنقاص الوزن

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بجانب تناول اللحوم في العيد احرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف لإنقاص الوزن. قد تكون الأطعمة التي تحتوي على ألياف قابلة للذوبان في الماء مفيدة بشكل خاص؛ لأن هذا النوع من الألياف يمكن أن يساعد في زيادة الشعور بالامتلاء. قد تؤخر الألياف إفراغ المعدة وتجعل المعدة تتمدد وتعزز إفراز هرمونات الشبع. في النهاية، هذا يجعلنا نأكل بشكل أقل بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى التفكير في الأمر.

8.اشرب الكثير من الماء

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لا يوجد بديل عن الماء. إنه الإكسير ويساعد في حل الكثير من المشاكل من تلقاء نفسه. قد يؤدي شرب 0.5 لتر من الماء إلى زيادة السعرات الحرارية التي تحرقها بنسبة 24 - 30 في المائة لمدة ساعة بعد ذلك. قد يؤدي شرب الماء قبل الوجبات في العيد أيضاً إلى تقليل تناول السعرات الحرارية.