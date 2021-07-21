عادات يومية شائعة تسبب عدوى ونزيف أوردة الجسم

بيروت - نادين محمد -



عادات يومية عليك تجنبها إذا كنت تعانين منها للحفاظ على صحة الأوردة ومحاربة دوالي الساقين.. إليك أبرزها وفقاً لموقع برايت سايد يجب أن تضعيها في اعتبارك ..

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1. اختيار شفرة الحلاقة الخاطئة



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اختيار شفرات الحلاقة المصممة خصيصاً للبشرة الجافة، كذلك عدم إغفال تدليك ساقيك من وقت لآخر؛ لأن الطريقة التي يتم بها تدليك ساقيك تحفز تدفق الدم، وتساعد على تحسين الدورة الدموية وتسريع إنتاج الكولاجين والحفاظ على ساقيك ناعمة لفترة أطول، ولكن يجب الحذر من تدليك قدميك بالفرشاة الجافة، فيتسبب لك ذلك في حدوث جروح، ويجعل أوردتك أكثر عرضة للنزيف التلقائي والعدوى.

2. تناول المزيد من السكريات



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يتسبب السكر في ارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى تلف الأوردة وإضعافها، ويمكن أن يسبب أيضاَ التهاباً في الأوعية الدموية، مما يجعل من الصعب عليها ضخ الدم بشكل صحيح، وتمدد الأوردة وانتفاخها.

في الواقع، حتى الأطعمة التي تبدو وكأنها بدائل صحية للحلويات، مثل الفواكه المجففة، غالباً ما تكون عالية جداً في السعرات الحرارية والسكر، مما يجعلها أسوأ عدو لأوردتك.

3.احذري ارتداء الملابس الضيقة

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إذا كنت عرضة للإصابة بالدوالي، فقد ترغبين في إعادة النظر في بعض خيارات الموضة الخاصة بك. قد تبدو الملابس الضيقة جيدة بالنسبة لك، ولكنها أيضاً تقيد الدورة الدموية، وتجعل من الصعب تدفق الدم من ساقيك إلى باقي أجزاء جسمك. بدلاً من ارتداء الأحزمة أو الجينز الضيق، اختاري الملابس الفضفاضة.

4. النوم على الظهر

النوم على الظهر ليس أفضل وضع للنوم؛ إذا كنت تعانين من دوالي الأوردة. من الأفضل أن تنامي على جانبك الأيسر؛ لأنه يزيل الضغط عن أكبر وريد في الجسم، والذي يقع على الجانب الأيمن وسوف يساعد على زيادة الدورة الدموية ومنع الدم من التكون في الأوردة.

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