شكرا لقرائتكم مع ولائم عيد الأضحى.. كيف تتجنب زيادة الوزن؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتفل المسلمون بعيد الأضحى في هذه الأيام المباركة، والذي يرتبط الاحتفال به بالعديد من الطقوس التي يحرص ملايين المسلمين حول العالم بالقيام بها، ولعل أبرزها تناول اللحوم بمختلف أنواعها المشوية والمقلية منها، خصوصاً لحم الضأن، المرتبط بأضحية العيد.

ويتبع المحتفلون في كل بلد بطقوس معينة مرتبطة بولائم العيد التي قد ترتبط بكميات كبيرة من الدهون والنشويات إضافة إلى اللحوم الحمراء، ومن بعدها الحلويات، مما قد يعرضك لزيادة الوزن واكتساب جسمك لمزيد من الدهون خلال فترة وجيزة.

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وبحسب تقرير نشره موقع "هيلثلاين" Healthline، المعني بالشؤون الصحية، فإن هناك بعض الخطوات التي إذا قمت باتباعها، فقد تمكنك من تجنب اكتساب الوزن والاستمتاع أيضا بولائم العيد الشهيرة.

1) تجنب اللحوم الدسمة

تتعدد أنواع وأجزاء اللحوم من الأضحية فمنها من يتراكم به الدهون وبالتالي يعرضك لخطر ارتفاع مستويات الكوليسترول وتراكم الدهون داخل جسمك، ومنها الذي تنخفض به مستويات الدهون، لذا عليك تجنب الإكثار من الأجزاء الدسمة الغنية بالدهون، وحاول أن تكتفي بكميات قليلة منها، بينما حاول التركيز في طعامك على الأجزاء منزوعة الدسم.

2) طهى اللحوم

طريقة طهي اللحوم يلعب دورا كبيرا في مدى حصول جسمك على السعرات الحرارية، لذا عليك تجنب اللحوم المقلية بالزيت أو السمن، واستبدالها باللحوم المشوية أو المسلوقة التي تحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية.

شاي أخضر

3) تناول الشاي الأخضر بعد لحوم العيد

يحمل الشاي الأخضر خصائص فريدة في عملية حرق الدهون والحفاظ على صحة الأمعاء والجهاز الهضمي، لذا حاول تناوله بعد الوجبات ليساعد في سرعة الهضم.

4) تجنب الجلوس دون حركة بعد ولائم العيد

حاول ممارسة أى أنشطة بعد الانتهاء من وليمة العيد من الأهل، والتي تتكدس باللحوم والدهون والنشويات، وذلك لتجنب شعورك بالخمول بعد الانتهاء من الطعام.

شرب الماء

5) الإكثار من شرب الماء

تناول المياه بكثرة، حيث أن ذلك يساعد في تعزيز عملية الأيض وبالتالي يساعدك في حرق الدهون، لذا يُفضل استبدال المشروبات الغازية بكثيرا من الماء على مدار اليوم.

6) تجنب السكريات والحلويات

تجنب تناول السكريات المضافة أو الدهون غير الصحية خلال ولائم عيد الأضحى، فكلاهما يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

7) الحصول على قسط كاف من النوم

قد يؤدي الحرمان من النوم، إلى زيادة الوزن، حيث تبين أن أولئك الذين لا ينامون بشكل كافٍ يميلون إلى الشعور بالجوع، ويستهلكون المزيد من السعرات الحرارية، ويمارسون الرياضة بشكل أقل، وقد يؤدي تقييد النوم إلى زيادة مستويات هرمون الجوع، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة تناول السعرات الحرارية.