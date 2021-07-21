صحة ورشاقة

فوائد الكوارع.. هتزود جسمك بالكولاجين وتحافظ على صحة بشرتك وتقوى مفاصلك

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكوارع.. هتزود جسمك بالكولاجين وتحافظ على صحة بشرتك وتقوى مفاصلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الأضحى هو احتفال يصاحبه جميع أنواع اللحوم الشهية لكن الأكل بكثرة يمكن أن يؤدي مباشرة إلى مشاكل صحية خطيرة، والأمر لا يتوقف على اللحوم فقط لكن هناك الكثيرون يفضلون تناول الكبد والكلاوى والكوارع وهى تقدم الكثير الفوائد الصحية المختلفة للجسم، ووفقا لتقرير لموقع webmed تحتوى أرجل الحيوانات او الكوارع على الكولاجين والذى يحمل الكثير من الفوائد الصحية للجسم أبرزها الحفاظ على بشرة صحية، وتخفيف آلام المفاصل، واكتساب العضلات.

201805110642184218.jpg

فوائد الكوارع الصحية 

الحفاظ على بشرة صحية
 

الكولاجين هو مكون رئيسي لبشرتنا هذا هو السبب في أن البشرة الصحية تبدو ممتلئة وتتمتع بمرونة قوية، تنتج أجسامنا الكولاجين بشكل طبيعي ، لكن بعض العوامل يمكن أن تتسبب في تدهور إنتاج الكولاجين يعد انقطاع الطمث أحد أكثر العوامل إثارةً ، حيث يمكن أن يتسبب في فقدان المرأة لما يصل إلى 30٪ من قدرتها على إنتاج الكولاجين، وتناول الكوارع وهى غنيه بالكولاجين قد يكون مرتبطًا بتحسين مرونة الجلد.

تحسين قوة العضلات
440f2a0556.jpg

 

قد يساعد الكولاجين في زيادة كتلة العضلات وقوتها لكبار السن

تخفيف آلام المفاصل

في دراسة استمرت ستة أشهر تم إعطاء 200 مريض تم تشخيصهم بألم المفاصل أما الكولاجين أو دواء وهمي، وكان المشاركون الذين تلقوا الكولاجين أكثر عرضة للإبلاغ عن تحسن في آلام المفاصل من أولئك الذين تناولوا العلاج الوهمي تشير هذه النتائج إلى أن تناول الكولاجين الغذائي قد يكون فعالًا في علاج آلام المفاصل لدى بعض الأشخاص.

MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا