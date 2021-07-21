شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الكوارع.. هتزود جسمك بالكولاجين وتحافظ على صحة بشرتك وتقوى مفاصلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الأضحى هو احتفال يصاحبه جميع أنواع اللحوم الشهية لكن الأكل بكثرة يمكن أن يؤدي مباشرة إلى مشاكل صحية خطيرة، والأمر لا يتوقف على اللحوم فقط لكن هناك الكثيرون يفضلون تناول الكبد والكلاوى والكوارع وهى تقدم الكثير الفوائد الصحية المختلفة للجسم، ووفقا لتقرير لموقع webmed تحتوى أرجل الحيوانات او الكوارع على الكولاجين والذى يحمل الكثير من الفوائد الصحية للجسم أبرزها الحفاظ على بشرة صحية، وتخفيف آلام المفاصل، واكتساب العضلات.

فوائد الكوارع الصحية

الحفاظ على بشرة صحية

الكولاجين هو مكون رئيسي لبشرتنا هذا هو السبب في أن البشرة الصحية تبدو ممتلئة وتتمتع بمرونة قوية، تنتج أجسامنا الكولاجين بشكل طبيعي ، لكن بعض العوامل يمكن أن تتسبب في تدهور إنتاج الكولاجين يعد انقطاع الطمث أحد أكثر العوامل إثارةً ، حيث يمكن أن يتسبب في فقدان المرأة لما يصل إلى 30٪ من قدرتها على إنتاج الكولاجين، وتناول الكوارع وهى غنيه بالكولاجين قد يكون مرتبطًا بتحسين مرونة الجلد.

تحسين قوة العضلات

قد يساعد الكولاجين في زيادة كتلة العضلات وقوتها لكبار السن

تخفيف آلام المفاصل

في دراسة استمرت ستة أشهر تم إعطاء 200 مريض تم تشخيصهم بألم المفاصل أما الكولاجين أو دواء وهمي، وكان المشاركون الذين تلقوا الكولاجين أكثر عرضة للإبلاغ عن تحسن في آلام المفاصل من أولئك الذين تناولوا العلاج الوهمي تشير هذه النتائج إلى أن تناول الكولاجين الغذائي قد يكون فعالًا في علاج آلام المفاصل لدى بعض الأشخاص.