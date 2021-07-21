شكرا لقرائتكم "أنت أغلى الناس".. حلا شيحة تتراجع عن مهاجمة والدها! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - في فصل جديد من المسلسل الجدلي، عادت الفنانة المصرية حلا شيحة لتصدر تصريحات جديدة بدت وكأنها بمثابة اعتذار لوالدها الفنان التشكيلي أحمد شيحة، وذلك بعد التصريحات الحادة التي وجهتها الفنانة المعتزلة لوالدها ردا على انتقاداته لها بسبب أزمتها مع النجم تامر حسني، وقوله إنها "اختُطفت فكريا" على يد زوجها الداعية معز مسعود.

ولا يزال التفاعل يتصاعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصريحات حلا شيحة وأزمتها مع تامر حسني بسبب طرح فيديو كليب يجمعها معه به مشاهد من فيلم "مش أنا" المطروح حاليا بالسينمات في العالم العربي.

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وفي أحدث فصول الأزمة، التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لأيام، نشرت حلا شيحة صورة تجمعها بوالدها على حسابها في "إنستغرام"، مرفقة بتعليق جاء فيه: "حبيبي والدي الغالي أعز الناس. بحبك ومحدش يقدر يخلف بيننا ابدا، وأنا متفهمة حبك وخوفك عليا وأنت أغلى الناس.. أنت غالي عندنا كلنا".

جاء ذلك بعد هجوم شنته الفنانة المعتزلة على والدها، ردا على تصريحات له تنتقد ما فعلته بزميلها تامر حسني، الذي شاركها بطولة فيلم "مش أنا"، تلك التصريحات التي فتحت النار على حلا من كل الجهات.

وردت حلا وقتها، على والدها، عبر حسابها على "إنستغرام" وعلقت مؤكدة أنها مصدومة من الكلام الذي قاله والدها عن زوجها، مشيرة إلى كونها تزوجته بكامل إرادتها، ووجدت معه كل المعاني الجميلة من احترام ورجولة وشهامة.

وشددت على أن زوجها لم يختطفها مثلما قال والدها، موضحة أن هذا الحديث لا يصح أبدا، خاصة أنها تحب زوجها وسعيدة بحبه لها، وهناك احترام متبادل بينهما.

وأشارت إلى أن زوجها أكبر بكثير من الكلام الذي يقال عنه، وأن الافتراءات التي تطاله غير صحيحة، وهو أبعد ما يكون عنها، مؤكدة أنها لن تسمح لأحد أن يتحدث عنه بأي تصور خاطئ.

وذكرت أن زوجها له رؤية واضحة في الدين وكذلك في الفن، وهو لا ينتمي لأي جماعة أو فئة معينة، ولا يملك أحد أن يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يتوافق معه.

وأعربت الفنانة المصرية عن حزنها الشديد من والدها لأنه يعرف زوجها بشكل شخصي، وجلسا معا كثيرا، ووالدها يحبه للغاية ولم ير منه سوى الخير فقط.

رد شيحة جاء بعد أن هاجمها والدها وعبَّر عن غضبه الشديد تجاه ابنته وما تفعله وتقوله، مؤكداً أن تلك التصرفات تضع عائلتها في موقف محرج، قائلا: "مش دي حلا اللي أنا أعرفها".

وكان عدد كبير من نجوم الفن في مصر قد شنوا هجوما على حلا شيحة بسبب كلماتها ضد تامر حسني، وطالبها البعض برد الأموال التي حصلت عليها من الفيلم بداعي أن هذه الأموال جاءت من المشاركة في أمر محرم، وفقا لما تراه حلا شيحة.

واعتبر بعض الفنانين أن الحديث عن كون الفن "باطلا"، بحسب تعبير حلا، هو أمر يعني أن هناك شيئا خاطئا، كما طالبها البعض بألا تعود وتطلب التمثيل مرة أخرى حينما تنفصل عن زوجها مستقبلا.