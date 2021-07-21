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شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علاجات طبيعية لأعراض متلازمة تكيس المبايض.. منها الكركم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعد متلازمة تكيس المبايض (PCOS) من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا عند النساء، وفيه تتوقف أنسجة الجسم الأنثوي عن استخدام الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس بكفاءة، مما يتسبب في عدم انتظام الإباضة، وزيادة مستويات الأندروجين، وما إلى ذلك وهذا هو السبب في أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعانين من زيادة نمو الشعر على الوجه والجسم، وحب الشباب ، يمكن علاج هذه الأعراض باستخدام علاجات منزلية بسيطة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
بذور الحلبة
بذور الحلبة
العرقسوس
يساعد النساء في الحفاظ على دورة طمث صحية، يعزز صحة الرحم والمبيض عن طريق منع تكوين أكياس جديدة ومغفرة المرض، يحتوي على مضادات الأكسدة لتقليل الإجهاد التأكسدي ويعتبر فعالًا أيضًا عندما يتعلق الأمر بمكافحة القلق والاكتئاب.
خل التفاح
يساعد في إنقاص الوزن في متلازمة تكيس المبايض، تعد حساسية الأنسولين سببًا رئيسيًا لمتلازمة تكيس المبايض ويمكن أن يساعد خل التفاح في تحسينها عن طريق الحفاظ على مستويات السكر في الدم وتنظيمها، يمكنه حرق الدهون الزائدة في الجسم وتقليل نسبة الكوليسترول.
الكركم
يحتوي هذا المنتج الطبيعي على الكركمين ، وهو مكون نشط يساعد على تحسين حساسية الأنسولين أيضًا، ويحسن الكركم أيضًا صحة الكبد عن طريق إزالة السموم البيئية.