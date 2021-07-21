شكرا لقرائتكم خبر عن 4 علاجات طبيعية لأعراض متلازمة تكيس المبايض.. منها الكركم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد متلازمة تكيس المبايض (PCOS) من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا عند النساء، وفيه تتوقف أنسجة الجسم الأنثوي عن استخدام الأنسولين الذي يفرزه البنكرياس بكفاءة، مما يتسبب في عدم انتظام الإباضة، وزيادة مستويات الأندروجين، وما إلى ذلك وهذا هو السبب في أن النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يعانين من زيادة نمو الشعر على الوجه والجسم، وحب الشباب ، يمكن علاج هذه الأعراض باستخدام علاجات منزلية بسيطة، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

بذور الحلبة

عنصر شائع موجود في أكلات دول العالم، يحتوي على الألياف والمعادن مثل الحديد والمغنيسيوم، تساعد بذور الحلبة هذه العناصر الغذائية الطبيعية في تقليل حجم المبيض والحفاظ على مستويات الأنسولين طبيعية.



بذور الحلبة