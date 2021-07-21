شكرا لقرائتكم خبر عن كلاوى ومخ ولسان.. حلويات اللحوم مفيدة للحوامل وتقوى قلبك فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل الكثيرون أثناء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك تناول لحوم الأضاحي بعد ذبحها فضلا عن تناول أحشائها وتشمل الكبد والقلوب والمخ والأمعاء وهناك العديد من الفوائد الصحية لتناول لحوم الأعضاء، ووفقا لتقرير لموقع webmed فإن اللحوم العضوية مليئة بالعناصر الغذائية، وغالبًا ما تكون مغذية أكثر من لحوم العضلات، وتعد مصادر جيدة للعديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك فيتامينات ب والحديد والزنك.

الفوائد الصحية للحوم الأحشاءتقليل مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر

هناك الكثير من الفوائد للحوم الأحشاء وأهمها أنها تحتوى على الثيامين، المعروف أيضًا باسم فيتامين ب 1، وهو موجود في الكبد وقد أظهرت الدراسات أن الثيامين يمكن أن يساعد في منع عوامل الخطر لمرض الزهايمر، بما في ذلك فقدان الذاكرة وتكوين اللويحات.

زيادة الطاقة

تحتوي الأعضاء الحيوانية، وخاصة الكبد والكلى، على الحديد وكثير من الناس يعانون من نقص الحديد، أحد الأعراض الرئيسية لنقص الحديد هو التعب ونقص الطاقة.

يمكن للأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أن يأكلوا لحوم الأعضاء (خاصة الكبد) لزيادة مستويات الطاقة لديهم.

الكلاوى

غنية بالعناصر الغذائية والبروتينات ، تحتوي لحوم الكلى على أحماض أوميجا 3 الدهنية ومن المعروف أيضًا أنها تحتوى على خصائص مضادة للالتهابات وتفيد القلب.

المخ

يحتوي المخ على أحماض أوميجا 3 الدهنية والمواد المغذية، كما تحتوى على مضادات الأكسدة التي يتم الحصول عليها عن طريق تناول لحوم الدماغ مفيدة أيضًا في حماية الدماغ البشري والحبل الشوكي من التلف.

القلب

القلب غني بالفولات والحديد والزنك والسيلينيوم كما أنه مصدر لفيتامينات B2 و B6 و B12 ، وجميعها موجودة في مجموعة تعرف باسم فيتامينات ب المعقدة، لفيتامينات ب الموجودة في لحوم الأعضاء تأثير واقٍ للقلب ، مما يعني أنها تحمي من أمراض القلب.

ترتبط فيتامينات ب أيضًا بالحفاظ على ضغط دم صحي، وتقليل ارتفاع الكوليسترول ، وتكوين أوعية دموية صحية. إنها مفيدة للدماغ ووجد أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والخرف والاكتئاب والقلق.

لحم القلب أيضًا مصدر كبير لأنزيم Q10 (CoQ10) وهو أحد مضادات الأكسدة ويمكن أن يساعد في علاج بعض الأمراض والوقاية منها.

اللسان

اللسان غني بالسعرات الحرارية والأحماض الدهنية وكذلك الزنك والحديد والكولين وفيتامين ب 12، يعتبر هذا اللحم مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يتعافون من المرض أو للنساء الحوامل.