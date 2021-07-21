شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة العيد.. الأرز البسمتى يحافظ على صحة قلبك ودماغك ويحميك من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبات العيد تحمل الكثير من الوجبات الدسمة والأطباق الشهية التي يجتمع حولها أفراط الأسرة والعائلة ومن أشهر هذه الوجبات الفتة والكبسة والتي تحتوى على الأرز خاصة البسمتى، ويتميز هذا النوع من الأرز بفوائدة الصحية، ويتميز الأرز البسمتي برائحة مميزة للغاية يصفها الكثيرون بأنها تشبه الفشار عند طهيه ، وتعني كلمة "بسمتي" باللغة الهندية "مليئة بالرائحة" أو "العطرة".

ووفقا لتقرير لموقع webmed فإن الأرز البسمتي متوفر في نوعين، أبيض وبني كلاهما له طعم جيد ورائحة مميزة ومع ذلك، فإن البسمتي الأبيض أكثر معالجة حيث تتم إزالة كل من الهيكل والنخالة والجراثيم، مع البسمتي البني، تتم إزالة الهيكل فقط، وكلا النوعين يقدم إضافة لذيذة وصحية إلى نظامك الغذائي.



الارز البسمتى

الفوائد الصحية للأرز البسمتى

يوفر كل من الأرز البسمتي البني والأبيض العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك:

السكري

الأرز البسمتي هو غذاء منخفض إلى متوسط نسبة السكر في الدم إذا كنت مصابًا بداء السكري ، يمكن أن تكون أجزاء صغيرة من أرز البسمتي جزءًا من نظامك الغذائي الصحي.

غنى بالألياف

بالإضافة إلى انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ، يمكن أن يحتوي الأرز البسمتي أيضًا على كمية كبيرة من الألياف، يمكن أن يساعد تناول كميات أكبر من الألياف الغذائية في تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.



الأرز البسمتى

مفيد لصحة القلب

يرتبط تناول الحبوب الكاملة مثل أرز البسمتي البني بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، تساعد الحبوب الكاملة على خفض مستويات الكوليسترول في الدم كما أنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم ، وهو عامل خطر للإصابة بأمراض القلب.

تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يحتوي الأرز البسمتي البني على ألياف أكثر من الأرز الأبيض، وحوالي 20٪ أكثر من أنواع الأرز البني الأخرى يمكن أن تساعد النظم الغذائية الغنية بالألياف في تقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات ، وخاصة سرطان القولون والمستقيم.

يحافظ على صحة دماغ أفضل

الأرز البسمتي غني بفيتامينات ب ، بما في ذلك ب 1 (الثيامين)، يحتوي الأرز البسمتى على 22٪ من المدخول اليومي الموصى به في كل حصة، الثيامين ضروري لصحة الدماغ.