شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتعمل وشم في العيد.. اعرف ما هي العدوى التى يسببها وكيفية الوقاية منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن الوشم يحظى بشعبية كبيرة، إلا أنه لا ينبغي لأحد أن ينسى تأثيره الضار على البشرة، كان هناك عدد كبير من الحالات التي أبلغ فيها الناس عن عدوى جلدية بسبب الوشم، هذه العدوى الناتجة عن الوشم لا يعرفها الناس عمومًا أو يتجاهلونها.

ويلجأ بعض الشباب في العيد إلى عمل الوشم كنوع من الاحتفال بطقوس العيد، ولكن على الرغم من ذلك قد تسبب نوع من العدوى الجلدية، التي تنتشر بشكل كبير بسبب الحبر الذي يتم الرسم به عن طريق من خلال الإبرة على الجلد، ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، دعونا نفهم كيفية تحديد عدوى الوشم ونصائح الوقاية من طبيب الأمراض الجلدية.

ما هي عدوى الوشم؟

كما يوحي الاسم، هي عدوى ناتجة عن وجود وشم على جسمك، والسبب الرئيسي لذلك هو الإبرة والحبر الذي تنتشر من خلاله، هذا يمكن أن يسبب العديد من الالتهابات الأخرى ويسبب متلازمة الصدمة أو عدوى الإنتان وما إلى ذلك.

يستخدم فنانو الوشم نفس الإبرة لأشخاص مختلفين لخفض التكلفة وكسب المال، وينتج عن هذا إصابة الأشخاص بهذه العدوى نتيجة تلوث الإبرة، والتى يمكن أن تزداد سوءًا إذا كانت العدوى تحمل أمراضًا معينة.

كيفية التعرف على عدوى الوشم؟

إذا أصبت بعدوى بالوشم، فسوف تبدأ في الإصابة بطفح جلدي أحمر، لن يبدو الوشم واضحًا أيضًا وقد يكون هناك تهيج شديد بسبب الإبرة.

الأشخاص ذوى البشرة الحساسة أكثر عرضة لعدوى الوشم وتبدأ الأعراض في الظهور بعد بضعة أيام فقط من عمل الوشم، لكن كل هذه الأعراض يمكن أن تختفي في غضون أيام أو عن طريق وضع بعض الكريم، ومع ذلك، إذا استمرت الأعراض لأكثر من أسبوع ، فعليك استشارة طبيب الأمراض الجلدية.

ارتعاش غير طبيعي بالجلد.

الحمى.

الشعور بالبرودة والحرارة في آن واحد.

صديد فى منطقة الوشم.

طفح جلدي أحمر حول المنطقة.

احمرار في الساقين.

فيما يلي بعض الأعراض التي يمكنك من خلالها التعرف على هذه العدوى-هل يمكن أن تصاب بعدوى المكورات العنقودية بسبب الوشم؟

عدوى المكورات العنقودية هي أيضًا نوع من العدوى التي تنتج عن الوشم، تحدث عدوى المكورات العنقودية بسبب البكتيريا التي يمكن أن تسبب حالات صحية مثل متلازمة الصدمة السامة والتهاب المفاصل وتعفن الدم.

على الرغم من إمكانية علاج عدوى المكورات العنقودية، فإن البكتيريا التي تسبب هذه العدوى تصبح أحيانًا مقاومة للمضادات الحيوية المنتظمة مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات، تنتشر هذه العدوى البكتيرية عبر مجرى الدم والأعضاء الداخلية مسببة اضطرابات صحية شديدة.

كيف تمنع عدوى الوشم؟

أهم شيء يجب مراعاته قبل رسم الوشم هو فحص الحساسية لديك، إذا كنت تعاني من حساسية من حبر الوشم، فقد يزداد الأمر سوءًا بالنسبة لك خاصة إذا لم يتم تعقيم الأدوات أو كان لديك أي شك فى ذلك.

تحقق أيضًا مما إذا كان فنان الوشم يستخدم القفاز واحتياطات الأمان أثناء عمل الوشم حتى لا ينتهي بك الأمر إلى الإصابة بالعدوى بسبب ذلك.

أزل الضمادة بعد 3-5 ساعات من عمل الوشم. اغسل يديك جيدًا بالصابون المضاد للبكتيريا. استخدم قطعة قماش نظيفة وجافة للتربيت على منطقة الوشم. دع الجلد يجف لا تفركه أو تخدشه. ضع مرهمًا على منطقة الوشم لمنع التهيج. كن حذرًا بشأن الأعراض أو أي تغيرات غير طبيعية على الجلد.

بعض النصائح التي يجب عليك اتباعها بعد الانتهاء من الوشم الخاص بك: