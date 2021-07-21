طرق العناية بأسنان الطفل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 يوليو 2021 04:34 صباحاً - جدول المحتوى

1. لماذا يحافظ الآباء على أسنان أطفالهم؟

2. طرق للحفاظ على أسنان طفلك

بصفتك أحد الوالدين، قد ترغب في الاحتفاظ بكل ذكرى صغيرة عن سنوات نمو طفلك، يحظى الحفاظ على أسنان الطفل بشعبية كبيرة بين الآباء، يحب الآباء حفظ أسنان أطفالهم أو الحفاظ عليها لعدة أسباب، لتخزينها كتذكار، وتحويلها إلى هدية لا تُنسى عندما يكبر الطفل.

إلى جانب ذلك، إليك أسباب أخرى تؤكد أنه يجب أن تحافظ على أسنان طفلك، أسنان طفلك اللبنية هي مصدر ممتاز للخلايا الجذعية .أكد الدكتور هاني الناظر استشاري الجلدية وعميد معهد البحوث العلمية الأسبق بالقاهرة على ضرورة حفظ الآباء أسنان الطفل وقدم بعض النصائح حول كيفية الحفاظ على أسنان أطفالك.

1. لماذا يحافظ الآباء على أسنان أطفالهم؟

الأسباب المحتملة للحفاظ على الآباء لأسنان أطفالهم

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لحفاظ الآباء على أسنان أطفالهم.

التشوق للكبر

بمجرد سقوط أسنان الطفل، يؤدي ذلك إلى إثارة الأطفال، حيث حان الوقت لوصول هدية الأسنان،فإن الأطفال الصغار يجدون متعة كبيرة في إبقاء أسنانهم اللبنية الساقطة تحت وسادتهم طوال الليل على أمل العثور على هدية يريدونها بدلاً منها في الصباح.

تذكار للآباء

يعتبر تساقط الأسنان اللبنية علامة على أن الطفل يكبر، مما قد يكون عاطفياً للوالدين، يمكن أن تكون أسنان طفلك الأولية تذكاراً رائعاً لك لسنوات قادمة.

هدية عندما يكبر الطفل

قطعة مخصصة مصنوعة من أسنان طفلك الساقطة والمحافظة عليها تقدم هدية فريدة عندما يكبرون، تخيل تعبير طفلك عندما يعلم أن هديته الخاصة كانت في طور الإعداد لسنوات عديدة.

مصدر للخلايا الجذعية

توجد الخلايا الجذعية في الأنسجة، مثل الحبل السري ولب الأسنان الأولية والأسنان الدائمة، تتمتع هذه الخلايا بخصائص تجديدية رائعة يمكن أن تساعد في حماية طفلك من العديد من الأمراض والحالات في المستقبل، يوصى بشدة بالحفاظ على أسنان طفلك وحصرها في هذه الخلايا الجذعية.

تتمتع الخلايا الجذعية بإمكانية ملحوظة للتجدد.. نتيجة لذلك، يمكن أن تؤدي إلى ظهور أنواع مختلفة من الخلايا والأنسجة.

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن نسيج اللب هو مصدر ممتاز للخلايا الجذعية السنية، يمكن حصاد هذه الخلايا من أسنان حليب الأطفال وكذلك الأسنان الدائمة عند الأطفال والبالغين.

2. طرق للحفاظ على أسنان طفلك

أسنان طفلك