كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 21 يوليو 2021 04:34 صباحاً - يجب أن تتبع الحامل في الشهور الاولى نصائح صحية لكي تقلل من مظاهر وأعراض القيء والغثيان، والمعروفة بالوحم الصباحي، حيث تعمل تلك الأعراض في حال زيادتها على اصابة الأم الحامل بالأنيميا وسوء التغذية، فهي تفقد السوائل والعناصر الغذائية الهامة، وقد أجريت دراسات على النساء اللواتي عانين من أعراض شديدة للقيء والغثيان وتبين أنهن ينجبن أطفالاً مصابين بأعراض تشوهات خلقية، ومما يزيد الأعراض سوءً هو نزول الدم مع القيء والاستفراغ، ولذلك تشرح طبيبة النساء والولادة دينا أبو السعيد" ماجستير نساء وولادة وأمراض العقم" لأهم أسباب استفراغ الدم للحامل كالآتي.

أسباب الاستفراغ للحامل عموماً

يحدث الاستفراغ بسبب التغيرات الهرمونية

يحدث الاستفراغ في الشهور الثلاثة الأولى للحامل عامة حيث يكون شديداً ثم يقل بالتدريج والسبب هو حدوث التغيرات الهرمونية المرتبطة بالحمل، وارتفاع نسبتها في الدم.

تزداد حدة الغثيان والاستفراغ بالنسبة للحامل للمرة الأولى مقارنة بالحوامل لمرات متعددة.

ويحدث القيء والاستفراغ عادة في وقت الصباح، وبمجرد الاستيقاظ من النوم.

ويصيب الاستفراغ الصباحي 90% من الحوامل حول العالم.

حسب الدراسات الطبية فمعظم حالات القيء تختفي ما بين الأسبوع الثاني والرابع عشر من الحمل بصورة طبيعية.

يكون القيء الصباحي أبيض اللون أو يتحول للأصفر، وقد يكون مدمماً لعدة أسباب.

أسباب استفراغ الدم للحامل

قد تتمزق بطانة المريء

قد تزداد حدة الاستفراغ لدى الحامل مما يؤدي لأن تتهيج بطانة المريء وعند تهيج بطانة المريء ينزل القليل من الدم غير المقلق أو المزعج.

قد تصاب الحامل بنزيف اللثة بسبب تغير الهرمونات وقلة العناية بالأسنان؛ مما يؤدي لنزول الدم مع القيء.

في حال معاناة الحامل من قرحة المعدة قبل الحمل.

تعرض الحامل لتهيج المعدة.

وجود نزف في الأنف، وغالباً ما تصب الحامل بالرعاف في بداية الحمل.

علاج استفراغ الدم عند الحامل

يختفي الاستفراغ بالتدريج

لا يكون نزول القليل من الدم مقلقاً في حال كان مختلطاً بالقيء الصباحي المعتاد.

في حال تكرار الاستفراغ قد تخشى الحامل على مينا الأسنان بسبب حموضة القيء ولذلك عليها المضمضة بالماء الفاتر بعد حدوث القيء لكي لا تترسب بقايا السائل الحمضي على الأسنان وتؤدي إلى تآكلها.

قبل النوم تقوم بوضع القليل من معجون الأسنان على إصبعها وتفرك به أسنانها بدون فرشاة.

ولا تقوم بالمضمضة بل عليها تركه طول الليل حيث يعمل على حماية مينا الأسنان وعلاج ما تآكل منها.

بمجرد أن تصحو من النوم يمكن تناول القليل من الخبز المحمص قبل أن تتحرك من السرير.

يمكن أن تستخدم وسادة مرتفعة أثناء النوم.

كما يجب أن تقلل من الأطعمة المهيجة للمعدة مثل المخللات والتوابل.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.