ثاني أيام العيد..فرصتك للتواصل مع الأبناء والتزاور مع الأهل والجيران

الأبناء طوال العام إما منشغلين داخل البيت؛ بمحادثة أصحابهم عبر وسائل الاتصال المختلفة، أو خارج البيت أيضاً مع أصحابهم.. ووقت العيد -أيضاً- يفضلون قضاءه مع أصدقائهم.

هيا - الفكرة الثالثة- أضفِ على البيت جواً من المرح والسرور، أخبر أولادك -صغاراً وكباراً- أن العيد ينبغي ألا يكون مناسبة للانطلاق والتحلل من كل قيد أسري،

وأكد لهم أن من آداب العيد والذي يرتبط بمناسبة دينية عظيمة؛ طاعة الابن لأبيه، ويجب أن تظل تلازم المسلم.. اجتمعوا على مشاهدة فيلم اجتماعي.