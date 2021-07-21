شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الأضحى.. 9 نصائح لتخزين اللحم المفروم بطريقة آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من الخطورة تناول لحم البقر الفاسد المفروم لأنه قد يحتوي على بكتيريا ضارة هى المسؤولة عن الأمراض المنقولة بالغذاء، وتشمل أعراضها الحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، والتي قد تكون دموية.

ووفقا لتقرير موقع " webmd"، فإن البكتيريا الضارة الأكثر شيوعًا الموجودة في اللحم المفروم هي السالمونيلا، ويعتبر التخزين المناسب خاصة في موسم عيد الأضحى أمرًا أساسيًا لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي من اللحم المفروم، وفيما يلي بعض نصائح لتخزين آمن للحم المفروم: