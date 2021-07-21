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شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الأضحى.. 9 نصائح لتخزين اللحم المفروم بطريقة آمنة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - من الخطورة تناول لحم البقر الفاسد المفروم لأنه قد يحتوي على بكتيريا ضارة هى المسؤولة عن الأمراض المنقولة بالغذاء، وتشمل أعراضها الحمى والقيء وتشنجات المعدة والإسهال، والتي قد تكون دموية.
ووفقا لتقرير موقع " webmd"، فإن البكتيريا الضارة الأكثر شيوعًا الموجودة في اللحم المفروم هي السالمونيلا، ويعتبر التخزين المناسب خاصة في موسم عيد الأضحى أمرًا أساسيًا لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي من اللحم المفروم، وفيما يلي بعض نصائح لتخزين آمن للحم المفروم:
- لتقليل الوقت الذي يترك فيه اللحم المفروم دون تبريد، قم بشرائه وتوجه إلى المنزل مباشرة من المتجر.
- اختر عبوة باردة الملمس وبحالة جيدة، بدون ثقوب أو خدوش.
- تحقق من لون اللحوم وتاريخ انتهاء صلاحيتها.
- احتفظ باللحوم النيئة بشكل منفصل في عربة التسوق الخاصة بك لتجنب التلوث المتبادل، أو انتشار البكتيريا إلى المواد الغذائية الأخرى.
- قم بتبريد اللحم أو تجميده بمجرد وصولك إلى المنزل أو في غضون ساعتين من الشراء، تأكد من أن درجة حرارة الثلاجة أقل من 40 درجة فهرنهايت (4 درجات مئوية).
- احفظه في كيس على الرف السفلي لمنع تسريب عصارته.
- قم بإذابة اللحم البقري المجمد في الثلاجة لإبقائه باردًا أثناء فك التجميد، لا تتركه في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.
- قم بتبريد بقايا الطعام في الثلاجة خلال ساعتين من الطهي وتناولها في غضون 3-4 أيام.
- تذكر أن تغسل يديك جيدًا بعد التعامل مع اللحم المفروم، ولا تنس أن تنظف طاولات المطبخ والأواني المستخدمة.