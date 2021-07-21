تعرفي على 5 ماسكات للحصول على بشرة نضرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 21 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ 56 دقيقة

تسعى النساء للحصول على بشرة نضرة ووجهاً مضيئاً، فالبشرة هي من أهم المناطق في الجسم التي تتطلب العناية في كافة الأوقات.

إليكم 5 ماسكات لبشرة نضرة:

قناع الزبادي والليمون

من المعروف أن الزبادي يحتوي على الكثير من الخصائص الهامة التى تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، كما أنه يدخل فى العديد من الوصفات الجمالية التي تساعد على صفاء البشرة ونضارتها. فيمكنكِ أن تقومي بوضعه مباشرة على البشرة مما يساهم فى علاج البثور السوداء.

من الممكن القيام بخلط 2 معلقة كبيرة منه مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج ووضعه على الوجه والرقبة (تأكدي أولاً من تنظيفها جيداَ!) ويتم تركه على البشرة لمدة نصف ساعة. سوف تشعرين بشد فى الوجه والرقبة و هو يساعد على إزالة التجاعيد وترهلات البشرة.

قناع الحليب والطمي المغربي

قومي بتجربة ماسك الطمي المغربي والحليب بالطريقة الصحيحة لتحصلي على بشرة نضرة وصافية وذلك عن طريق مزج ملعقة طمي مغربي مع ملعقة لبن جاف وملعقتين لبن حليب لتحصلي على عجينة متجانسة. قومي بفردها على الوجه وإتركيها لمدة 15 دقيقة ثم إغسلي وجهك بالماء الفاتر.

ماسك الحليب

قناع الحليب من أفضل الاقنعة التي يتم عملها للوجه فى المنزل حيث أن الحليب له العديد من الفوائد فى شد البشرة وتنظيفها والحفاظ على نضارتها. يمكنك القيام بعمل هذا القناع عن طريق مزج ربع كوب من الحليب البوردة مع ربع كوب من الماء لعمل عجينة متماسكة. قومي بفردها على الوجه لمدة 20 دقيقة تحديدا أو حتى تجف الخلطة تماماً ثم غسليها بالماء الفاتر وسوف تحصلين على نتيجة مميزة في الحال.

قناع البطاطا

البطاطا من أهم العناصر الطبيعية المفيدة للبشرة فهى تتساهم فى نضارة البشرة وإزالة البقع الداكنة من الوجه وترطبيها وتغذيتها وتحد من ظهور حبوب الشباب. بالإضافة إلى التقليل من ظهور الهالات السوداء حول العينين كما أنها تبطئ من عملية الشيخوخة.

ماسك العسل الأبيض

يساهم العسل الأبيض في توحيد لون البشرة بشكل كبير ويمكن استهدامه في العديد من الوصفات منها القيام بخلط نصف ملعقة من العسل مع كوب من الماء والشاي وملعقتين من دقيق الأرز. قومي بتقليب الخليط حتى يتجانس تماماً ويصبح عجين ثم ضعيه على الوجه ودلكيه بحركات دائرة وإتركيه لمدة 20 دقيقة لإزالة الخلايا الميتة والطريقة الأسهل هو وضع 5 ملاعق من العسل على البشرة لمدة 10 دقائق وقومي بتدليكه بأطراف الاصابع المبللة لثلاثة دقائق.