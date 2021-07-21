شكرا لقرائتكم خبر عن للنباتيين.. 6 بدائل للبروتين في العيد ومتحرمش نفسك من حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيد الأضحى يعنى "فتة ولحمة"، حيث تكثر فيه العزائم والولائم المليئة باللحوم وهنا يعانى النباتيين من تناول الطعام فى هذه الفترة، لذلك فإن هناك بدائل البروتين واللحوم للنباتيين فى العيد لتغذية الجسم والحفاظ على الطاقة والنشاط، وبحسب ما ذكره موقع healthline فهى:

1:العدس

بديل جيد للحوم، حيث يحتوى على البروتين التى تبلغ نسبته 25% من إجمالي عناصره غذائية، ويحتوي على البروتين، بالإضافة إلى الكربوهيدرات والألياف والحديد وحمض الفوليك والفوسفور والبوتاسيوم والمنجنيز.

2: البسلة

البسلة تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيتامينات.

3: فول الصويا

منتجات فول وحليب الصويا من أغنى مصادر البروتين النباتي وتختلف نسبة البروتين باختلاف طريقة تحضير فول الصويا، وينصح بتناوله للنباتيين.

4:الفول السوداني

يعتبر مصدراً غنياً بالبروتين حيث يحتوي الكوب من الفول السوداني على 20.5 جرام من البروتين، كما تحتوي معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني على 8 جرامات من البروتينات.

5: الحمص

يحتوي على نسبة عالية من البروتين وبعض الفيتامينات المغذية للجسم، ويحتوي كوب مطبوخ منه على حوالي 15 جراماً من البروتين>

5: الشوفان

يحتوي نصف كوب من الشوفان على 6 جرامات من البروتين وبالتالى فهو بديل للحوم وينصح النباتيين بتناوله دائما، فضلا عن ذلك يحتوى الشوفان على كمية عالية من الفيتامينات التى تعزز صحة الجسم وتحميه الأمراض.

6: المكسرات

غنية بالبروتين والفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تغذية الجسم وحمايته من الأمراض.