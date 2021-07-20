قتلى وجرحى في انفجار شمال بوركينا فاسو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش في بوركينا فاسو، الثلاثاء، مقتل 3 من جنوده ومدني مساعد في انفجار عبوات يدوية الصنع شمال البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش البوركيني، في بيان، إن عبوتين محليتي الصنع، انفجرتا لدى مرور آلية عسكرية ودراجة نارية خلال مهمة مختلطة في محيط دابلو شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 5 آخرين.



وأضاف البيان أنه "في اليوم نفسه عقب عملية استطلاع هجومية في غابات تولفي وتوغريبولي دمرت وحدات الكتيبة الـ12 قاعدة إرهابية وقتل عشرات الإرهابيين في العملية.

وكانت مصادر أمنية قد أبلغت وكالة "فرانس برس" بهذا الهجوم وأن حصيلة موقتة تفيد بمقتل جندي وإصابة 4 آخرين.

وأوضح المصدر أن الفريق كان عائدا من مهمة في فوبي، البلدة الواقعة في بارسالوغو والتي تؤوي عددا كبيرا من النازحين، عندما سارت إحدى عربات القافلة على العبوة الناسفة.

وأوائل الشهر الجاري، أقال رئيس بوركينا فاسو روك مارك كريستيان كابوريه، وزيري الدفاع والأمن، بعد مظاهرات شعبية بالبلاد احتجاجا على تزايد الهجمات الإرهابية.

وتلا الأمين العام لمجلس الوزراء ستيفان سانون عبر التلفزيون الحكومي، مرسوماً رئاسياً، قضى بإقالة وزير الأمن حسين كومباوريه وتعيين ماكسيم كونيه بدلاً منه، وإقالة وزير الدفاع شريف سي وتولّي رئيس الجمهورية بنفسه هذه الحقيبة.

وسبق للرئيس كابوريه أن احتفظ بهذه الحقيبة لنفسه في حكومته الأولى في 2015، قبل أن يتخلّى عنها بعد أشهر من ذلك.



ووفقاً للمرسوم فإنّ رئيس الجمهورية عيّن الكولونيل ميجور إيميه بارثيليميه سيمبوريه وزيراً منتدباً مكلّفاً للدفاع الوطني.

وكانت المعارضة طالبت في منتصف يونيو/حزيران باستقالة رئيس الوزراء كريستوف دابيريه ووزير الدفاع ردّاً على تزايد الهجمات الإرهابية في البلاد.



وليل 4-5 يونيو/حزيران الماضي، هاجم مسلّحون بينهم فتيان "تراوح أعمارهما بين 12 و14 عاماً" بحسب الحكومة، قرية صلحان في شمال شرق البلاد في مجزرة راح ضحيتها 132 قتيلاً وفق الحكومة لكن مصادر محلية أكدت 160 قتيلاً.

وهذه المجزرة هي الأكثر دموية منذ بدأ الإرهابيون هجماتهم في هذا البلد في 2015.

ومنذ 2015 تواجه بوركينا فاسو، الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، هجمات متزايدة تشنّها جماعات إرهابية تابعة لتنظيمي داعش والقاعدة.

وأسفرت هذه الهجمات عن حوالي 1500 قتيل وأرغمت 1,5 مليون شخص على مغادرة منازلهم.