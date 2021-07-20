شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من حموضة المعدة.. احذر الإفراط فى المسبكات وصلصة الفتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الأشخاص من حرقان وحموضة شديدة بالمعدة بصورة مستمرة، وهناك الكثير من الأسباب للتعرض لهذه الأعراض التى لابد من معرفتها وعلاجها لمنع حدوث مضاعفات فى جدار المعدة خاصة مع تناول اللحوم والفتة فى عيد الأضحى، حيث لابد أن يراعى من يعانون من أمراض المعدة تناول كميات محدودة من المسبكات خاصة صلصة الفتة.

ذكر التقرير المنشور بموقع "health line" الطبى أن الحموضة المتكررة لها الكثير من الأسباب وأهمها:

1- زيادة الوزن.

2- التدخين.

3- شرب الكثير من المياة الغازية.

4- تناول المسبكات التى لها تأثير قوى على رفع معدلات الحموضة.

5- تناول الأكلات التى تتسبب فى التهاب المعدة مثل الحوادق والفلفل والشطة.

6- أسباب مرضية مثل الإصابة بالميكروب الحلزونى للمعدة.

وأضاف التقرير أن المصابين بالميكروب الحلزونى لابد أن يقوموا بإجراء الفحوصات الطبية وأهمها عمل منظار للمعدة للكشف عن الميكروب، إضافة إلى الفحوصات المعملية، ومنها تحاليل الدم والبراز.

ورد فى التقرير أن النوم ليلا بعد تناول وجبة العشاء من أهم أسباب الحموضة المتكررة، ونصح ضرورة النوم بعد وجبة العشاء بساعتين على الأقل لمنح المعدة الفرصة فى هضم الطعام ومنع تراكمه، إضافة إلى التوقف عن تناول أيا من الأطعمة التى تضر بالمعدة كما أشرنا إليها والتى ترفع من حدة الحموضة، خاصة وأن التوقف عن تناولها سيوضح أسباب الحموضة حال الإصابة بميكروب يستلزم التدخل الطبى.

وأوضح أن زيادة الوزن عادة ما تكون السبب الأول لآلام المعدة وكل أجهزة الجسم، حيث أن الدهون الكثيرة ترفع من معدلات الحموضة، بالاضافة إلى المسبكات والتى تنتشر فى أكلات الفتة خلال احتفالات عيد الأضحى المبارك.