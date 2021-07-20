شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف فوائد اللحوم الحمراء لصحتك على سفرة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهم ما يميز مائدة عيد الأضحى تناول اللحوم الحمراء بمختلف أشكالها المشوية والمسلوقة وغيرها، ويمكن أن يكون لتناول اللحوم الحمراء العديد من الفوائد الصحية التي قد تشمل تحسين صحة الجلد، تقوية جهاز المناعة وتوفير الطاقة وتحسين امتصاص الحديد في الجسم، وقد تساعد اللحوم أيضاً في إنتاج الهيموجلوبين فى الدم وهي مصدر غني للبروتين والأحماض الأمينية الأساسية الأخرى، فى هذا التقرير نقدم أبرز فوائد اللحوم الحمراء لصحتك على سفرة عيد الأضحى، بحسب موقع "أورجانيك فاكتس".

القيمة الغذائية وفوائد اللحوم الحمراء

وفقًا لتقرير Food Data Centralالصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، يمكن أن تكون اللحوم مصدرًا جيدًا للمياه والطاقة، وبالتالي قد تساعدك على البقاء رطبًا، كما أنها مصدر غني جدًا بالبروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والحديد والصوديوم والزنك.

قد تحتوي اللحوم أيضًا على فيتامينات مختلفة مثل الثيامين والريبوفلافين والنياسين وفيتامين B6 وحمض الفوليك وفيتامين B12 و A و E و D وأحماض دهنية مختلفة.

فوائد اللحوم الحمراء

غنية بالبروتين

تعتبر اللحوم مصدرًا غنيًا للبروتين وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، مما يجعلها عنصرًا شائعًا في وجباتنا الغذائية يتحول البروتين إلى طاقة في أجسامنا ويمكن أن يساعد في إدارة الوظائف اليومية.

الاستهلاك اليومي الموصى به من البروتين هو 46 جرامًا للمراهقات والنساء، و 56 جرامًا للرجال، بينما يحتاج الأطفال إلى حوالي 19 - 34 جرامًا ويحتاج المراهقون إلى 52 جرامًا.

تعزز المناعة

قد تحتوي اللحوم على كمية عالية من الزنك، والتي يمكن أن تساعد في تعزيز المناعة نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة ، فإن الزنك مسؤول عن تكوين أجسام مضادة لمحاربة الجذور الحرة التي قد تعرضنا لخطر أكبر للإصابة بالأمراض المزمنة، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة الطب الجزيئي.

يمكن أن يساعد البروتين ، الذي يتم الحصول عليه أيضًا من اللحوم ، في إنتاج هذه الأجسام المضادة لحماية الجسم من العدوى.

تعزز نمو العضلات

وفقًا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، يمكن أن يساعد اللحم في بناء قوة العضلات وقد يساعد البروتين في بناء وإصلاح أنسجة الجسم ويمكن أن يحسن نشاط العضلات، وهذا هو السبب في أن الأفراد الذين يبنون قوة العضلات يزيدون من تناولهم للبروتين بشكل كبير.

يمكن أن يساعد البروتين والزنك في اللحوم أيضًا في نمو العضلات وإصلاحها.

اللحوم غنية بفيتامينات ب

أنواع فيتامينات ب التي توفرها اللحوم هي النياسين وحمض الفوليك والثيامين والبيوتين وحمض البانتوثنيك وفيتامين ب 12 وفيتامين ب 6 ويمكن أن تساعد في تكوين الهرمونات وخلايا الدم الحمراء وعمل الجهاز العصبي، وفقًا للدراسات. قد تساعد هذه الفيتامينات أيضًا في إنتاج الطاقة في الجسم والحفاظ على صحة القلب والجهاز العصبي.