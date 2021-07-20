شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتجنب الإصابة بالتسمم الغذائى فى العيد ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العيد يعنى خروج وفسح وعزومات وولائم وخصوصا عيد الأضحى وفيه تكون الفتة واللحمة هى الأكلات المنتشرة، ولكن قد يتعرض البعض للتسمم الغذائى بعد تناول طعام أو شراب ملوث أو تناول الوجبات الجاهزة، وهنا يقدم الخليج 365 بعض النصائح لتجنب التسمم فى العيد وفقا لما ذكره موقع nhs وهى:

1: غسل اليدين جيدًا

ينصح دائما بغسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده وخصوصا فى ظل انتشار فيروس كورونا، وبعد التعامل أيضًا مع الطعام النيء بما في ذلك اللحوم والأسماك والبيض والخضروات، وبعد استخدام المرحاض أو لمس الحيوانات (بما في ذلك الحيوانات الأليفة)، حيث يحميك غسل اليدين من انتشار الجراثيم والفيروسات والعدوى.

2: تنظيف الأسطح وغسل السكاكين والأواني

قم بتنظيف الأسطح جيدًا وغسل السكاكين والأواني قبل وبعد تحضير الطعام، خاصة بعد استخدام اللحوم النيئة (بما في ذلك الدواجن) والبيض النيئ والأسماك والخضروات.

3:اغسل مناشف الصحون

اغسل مناشف الصحون ومناشف الشاي بانتظام واتركها تجف قبل استخدامها مرة أخرى، حيث أن المناشف المبللة هي المكان المثالي لانتشار الجراثيم.

4:استخدم ألواح تقطيع منفصلة

استخدم لوح تقطيع منفصل لتحضير الطعام النيء، مثل اللحوم والأسماك، هذا لتجنب تلويث الأطعمة الجاهزة للأكل بالبكتيريا الضارة التي يمكن أن تكون موجودة في الطعام النيء قبل طهيه.

5:احتفظ باللحم النيء منفصلاً

من المهم بشكل خاص إبعاد اللحوم النيئة عن الأطعمة الجاهزة للأكل، مثل السلطة والفواكه والخبز، هذا لأن هذه الأطعمة لن يتم طهيها قبل تناولها، لذلك لن يتم قتل أي بكتيريا تدخل إلى الأطعمة من اللحوم النيئة.

6: قم بتخزين اللحوم النيئة على الرف السفلي

قم دائمًا بتغطية اللحوم النيئة وتخزينها على الرف السفلي للثلاجة.

7: طهي الطعام جيدًا

تأكد من طهي الدواجن واللحوم جيدا للتأكد من عدم وجود بكتيريا ضارة عليها.

8: حافظ على درجة الحرارة فى ثلاجتك عند أقل من 5 درجة مئوية

حافظ على درجة حرارة الثلاجة أقل من 5 درجة مئوية واستخدم ميزان حرارة الثلاجة لفحصها، هذا يمنع الجراثيم الضارة من النمو والتكاثر.