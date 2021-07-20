كورونا في الجزائر.. أكبر حصيلة إصابات يومية منذ ظهور الوباء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الجزائر، الثلاثاء، أثقل وأكبر حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ تفشي الجائحة بالبلاد نهاية فبراير 2020.

ووفق آخر حصيلة لوزارة الصحة الجزائرية، سجلت الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة 1298 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا هي الأكبر من نوعها، تصدرت فيها ولايتا العاصمة وباتنة (شرق) عدد الإصابات.

كما سجلت الجزائر أكبر حصيلة وفيات بـ"كوفيد – 19" منذ تفشيه بداية السنة الماضية بـ23 حالة وفاة جديدة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 155 ألف و784 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 3979، فيما يتواجد بالعناية المركزة 45 مريضاً.

بينما سجلت الجزائر 704 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات التعافي من الوباء إلى 107 ألف و041 حالة تعافٍ.

وتوقع أخصائيون جزائريون أن تسجل البلاد خلال المرحلة الحالية والقريبة ارتفاعاً قياسياً في الإصابات اليومية بكورونا، مرجعين ذلك إلى عدم احترام كثير من الجزائريين تدابير التباعد الجسدي في أسواق بيع أضاحي العيد التي شهدت في الأيام الأخيرة اكتظاظاً كبيرا.

ودقت السلطات الجزائرية ناقوس الخطر بعد أن أعلنت بأن الوضع الوبائي يتجه للأسوأ في البلاد، نتيجة دخول الجزائر الموجة الثالثة من جائحة كورونا، ووسط تحذيرات من تكرر "السيناريو الهندي" بالجزائر.

وأكدت وزارة الصحة الجزائرية بأن "نصف" الحالات الجديدة المسجلة بـ"كوفيد–19" في الجزائر مصدرها السلالة البريطانية "ألفا" والتي بلغت 50.4% من إجمالي الإصابات، بينما وصلت نسبة "دلتا" الهندية إلى 2.67%.

كما حذر أخصائيون من خطورة السلالتين، إذ أشاروا إلى أن سلالة "دلتا" تبقى الأقوى من بين السلالات المنتشرة بالجزائر، وأكدوا على أن المصاب "ينقل العدوى إلى 8 أشخاص على الأقل"، ولها قدرة على إدخال أكبر عدد من الأشخاص إلى المستشفيات.