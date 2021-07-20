كورونا في فرنسا.. ارتفاع غير مسبوق بعدد الإصابات اليومية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فرنسا، الثلاثاء، زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلنت فرنسا عن تسجيل 18 ألف إصابة مقابل أقل من 7 آلاف الأسبوع السابق، وفق ما اعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، الثلاثاء، معرباً عن قلقه.



وقال الوزير أمام الجمعية الوطنية "لقد حصلت للتو على حصيلة الإصابات خلال الساعات الـ24 الماضية في بلدنا.. بلغت 18 ألف إصابة على مدى 24 ساعة فقط".

وتنشر الدوائر الصحية المعنية مساء الأرقام النهائية للساعات الـ24 الأخيرة.

وأضاف الوزير "هذا يعني أن لدينا زيادة في تفشي الفيروس بنسبة 150% في أسبوع: لم يسبق أن شهدنا هذا الأمر، لا مع كوفيد (في نسخته الأولى) ولا مع المتحورة البريطانية ولا مع الجنوب إفريقية ولا مع البرازيلية".

ولم يسبق أن سجل هذا العدد من الإصابات منذ منتصف أيار/مايو.

وتابع فيران "لدينا سلاح هو التلقيح. الوقت لم يعد للتشكيك والتردد، الوقت هو للمناعة الجماعية، إنها مسؤولية مشتركة وهي الوسيلة الوحيدة التي لدينا للتخلص من كوفيد لمرة واحدة وأخيرة".

وبعد تراجع لأسابيع عدة، عاود عدد الإصابات الارتفاع بوضوح في فرنسا بسبب المتحورة دلتا الشديدة العدوى.

وتطاول الإصابات راهنا الجيل الشاب، وتخشى الحكومة أن يتسع انتشارها لدى المسنين والافراد الضعفاء غير الملقحين ما يعني ارتفاع عدد الحالات التي تتطلب عناية في المستشفى.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أن هدف تطعيم 40 مليون شخص بالجرعة الأولى من اللقاح "يجب أن يتحقق نهاية شهر تموز/يوليو".