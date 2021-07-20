تطورات انتشار كورونا بالمغرب.. 3631 إصابة و20 حالة وفاة خلال 24 ساعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 3631 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي الإصابات إلى 562416 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، الثلاثاء، إلى أنها سجلت 20 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الوباء إلى 9486 وفاة، فيما ارتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 534814 حالة.





وذكرت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ(كوفيد-19) بلغ 11 مليونا و555 ألفا و970 شخصا، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 9 ملايين و736 ألفا و641 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 562 ألفا و416 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس/آذار 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 534 ألفا و814 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95.1%، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9486 حالة، بنسبة فتك قدرها 1،7%، بعد تسجيل 20 حالة وفاة جديدة.