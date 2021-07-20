السعودية تسجل 14 وفاة و1273 إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت "الصحة السعودية"، تسجيل 1273 إصابة بكورونا وتعافي 1091، خلال الـ24 ساعة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 10799 منها 1380 حالة حرجة.

وأوضحت الإحصائية أن "إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 512142 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 493240 حالة"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء.



وفيما يخص الوفيات "تم تسجيل 14 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 8103 حالات".





وحذّرت وزارة الصحة السعودية من التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وأكدت للجميع أهمية استمرار التقيد بها للحد من انتشار كورونا.

وارتفع عدد الجرعات الإجمالية المعطاة من لقاح كورونا إلى حوالي 23 مليون جرعة حتى الآن.