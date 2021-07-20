شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تعلن براءة القهوة من مشاكل الإصابة باضطراب ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا، عن براءة القهوة من المشاكل الصحية المرتبطة بضربات القلب، فعلى مدى عقود حذر خلالها الأطباء الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في ضربات القلب بتجنب شرب القهوة، خوفًا من أن تؤدي مادة الكافيين بها إلى أمراض القلب المختلفة، طبقا لما ورد في موقع ميديكال اكسبريس.

وأكدت الدراسة أن الكافيين الموجود بالقهوة لا يزيد من خطر الإصابة باضطراب ضربات القلب، كما تبين أن إصابة البعض بسرعة ضربات القلب تعد حالات نادرة للغاية نظرا لأن الكافيين يكون محفزا لهم.

وتشير النتائج إلى أن كل فنجان إضافي من القهوة يشربه الشخص يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب بحوالي 3٪ في المتوسط، مما يعنى أنه قد يكون بمقدور أولئك الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب، من الاستمتاع بفنجان القهوة، بل ربما يساعدهم الكافيين أو القهوة في تقليل المخاطر الصحية المرتبطة به.

وأوضح الباحثون أن القهوة هي واحدة من أكثر المشروبات استهلاكًا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، لكن خصائصها كمنشط دفعت العديد من الأطباء إلى تحذير مرضى القلب من تناولها، حيث اعتقد الأطباء بأن الكافيين قد يتسبب فى سرعة ضربات القلب أو خفقانها بشكل غير طبيعي.

وأوضح الباحثون أنه لم يكن هناك أي ارتباط على الإطلاق بين الكافيين واضطرابات ضربات القلب، حتى عندما أخذ الباحثون في الاعتبار العوامل الوراثية الأخرى، فلم يتم العثور على دليل علمى على أن أولئك الذين تناولوا المزيد من القهوة أو أولئك الذين تعرضوا لمزيد من الكافيين تعرضوا لخطر متزايد من عدم انتظام ضربات القلب.