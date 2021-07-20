إليكم فوائد اللفت على مناعة الإنسان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 8 دقائق

يحتوي اللفت على عناصر غذائيّة عديدة التي بدورها تقدم العديد من الفوائد الصحيّة، كما أنه يتميز بقيمة غذائية عالية يستمد منها فوائده الرائعة التي تعود على صحة الإنسان ومناعته، فما هي فوائد اللفت؟

1-تخفيف المشاكل المعوية

ترتبط الأنظمة الغذائيّة عالية الألياف مع انخفاض خطر حدوث مشاكل في الأمعاء وبالأخص التهاب الرتج، وبما أن اللفت يعد من الخضروات عالية الألياف، إذ إن كوب واحد من اللفت وزنه 130غرام يحتوي على 2.34 غرام من الألياف، لذلك يساعد تناول اللفت في تقليل الضغط والالتهاب في القولون من خلال امتصاص الماء في القولون وجعل حركة الأمعاء أسهل.

2-خفض ضغط الدم

وفقًا لدراسة أجريت في المجلة البريطانية لعلم الصيدلة السريريّة في عام 2013 أن الأطعمة التي تحتوي على النترات الغذائيّة مثل اللفت لها فوائد عديدة لصحة الأوعية الدموية ومن ضمنها خفض ضغط الدم، كما أن اللفت يحتوي على البوتاسيوم الذي قد يساعد في خفض ضغط الدم عن طريق إطلاق الصوديوم من الجسم، وبذلك يساعد في تمدد الشرايين الدمويّة

3-الحد من خطر الإصابة بالسرطان

تحتوي الخضروات الصليبية على مستويات عالية من السولفورافان الذي يلعب دورًا أساسيًا في علاج السرطان وقد يؤثر على وظيفة هيستون ديسيتيليز وهو إنزيم له دورًا هامًا في تطور الخلايا السرطانية، وبذلك تم ربط انخفاض خطر الإصابة بالسرطان مع تناول كميات كبيرة من الخضروات الصليبية مثل اللفت والملفوف والقرنبيط.

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4-المساعدة في فقدان الوزن

يساعد اللفت والخضروات الصليبية الأخرى الغنيّة بالألياف في جعل الشخص يشعر بالشبع لفترة طويلة، كما أنه منخفض السعرات الحرارية، حيث إن تناول وجبات عالية الألياف تساعد في الحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، ومن الممكن أيضًا أن تمنع الإمساك وتعزز الانتظام في الجهاز الهضمي الصحيّ، حيث تعد حركة الأمعاء المنتظمة ضرورية للتخلص من السموم من خلال الصفراء والبراز، بعدما تم ذكر ما هو اللفت وما هي فوائده من الجدير بالذكر التحدث عن طريقة تخليل اللفت.