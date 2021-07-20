بعد ظهور سلالة دلتا.. موريتانيا تشدد الإجراءات لمواجهة كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت موريتانيا تشديد الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي جائحة (كوفيد-19)، خاصة بعد تسجيل إصابات بسلالة "دلتا" الهندية في البلاد.

وقالت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة (كوفيد-19) بموريتانيا، في بيان عقب اجتماع طارئ خُصص لتدارس مستجدات الحالة الوبائية بالبلاد: إنه نظرا للمؤشرات الصحية المتوفرة إلى حد الآن، بما في ذلك خريطة تفشي الوباء وأعداد الوفيات والإصابات، تقرر تعديل توقيت حظر التجول، كما تقرر أيضا الحظر التام لكل أنواع التجمعات".





من جهته قال وزير الصحة الموريتاني، سيدي ولد الزحاف: "اللجنة اتّخذت قرارا بتعزيز قدرات التكفل بمرضى (كوفيد-19) وفي مقدمتها الأكسجين، وقررت تعزيز قدرات المستشفيات كلها بهذه المادة"، مضيفا أن اللجنة اتّخذت أيضا قرارا بتعزيز قدرات استقبال المرضى بفتح مستشفى جديد.