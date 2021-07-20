شكرا لقرائتكم خبر عن نظام "الديتوكس" أفضل وسيلة لطرد السموم بعد أكل الفتة واللحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج الجسم إلى اتباع نظام ديتوكس لطرد السموم من الجسم وتحسين الهضم بعد تناول اللحوم والفتة في عيد الأضحى، خاصة في حالة الإفراط في تناول هذه الأطعمة، لذا في هذا التقرير نتعرف على مجموعة نصائح لديتوكس لطرد السموم من الجسم وتحسين الهضم بعد أكل الفتة واللحمة ، وفقاً لموقع " myhealthvectors".

9 نصائح ديتوكس لتحسين الهضم بعد أكل الفتة واللحمة

1-رطب نفسك: يساعد شرب كميات كبيرة من الماء على طرد الملح الزائد والسوائل من جسمك، ويساعد على الهضم وتقليل الانتفاخ الناجم عن الإفراط في تناول الطعام اهدف إلى تناول 2.5 -3 لتر من الماء على الأقل يوميًا واشرب كوبًا من الماء قبل 15 دقيقة من كل وجبة.

2- تعويض الفيتامينات والمعادن: بعد تناول اللحوم تحتاج إلى تناول الفواكه والخضروات أيضاَ، حيث أن الفواكه والخضروات توفر مضادات الأكسدة للجسم، ويمكنك تناول الفواكه الكاملة وعصائر الفاكهة الطازجة أو حتى ماء الليمون الطازج، فهي تساعد جسمك على الترطيب.

3- تناول أطعمة غنية بكتيريا البروبيوتيك المفيدة في معدتك: ستساعدك البروبيوتيك على استعادة البكتيريا النافعة في معدتك وستساعد في هضم الطعام الذى تناولته، الزبادي واللبن الرايب من أفضل الخيارات الغنية ببكتيريا البروبيوتيك، فهو يهدئ المعدة ويحسن الهضم.التخلص من الانتفاخ بتناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم.

4- يقاوم البوتاسيوم تأثيرات الصوديوم والملح التي تسبب الانتفاخ: بعض الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم هي الموز والسبانخ والمشمش المجفف والبطاطس والبطاطا الحلوة المخبوزة والزبادي.

5- ابدأ يومك بالبروتين الخالي من الدهون: ستمنع الوجبة الغنية بالبروتينات خاصة في الصباح إفراط في تناول الطعام بقية اليوم يحافظ البروتين على شعورك بالشبع لفترة أطول ، مما يؤدي في النهاية إلى تقليل إجمالي السعرات الحرارية بعض الخيارات الجيدة هي بياض البيض واللحوم الحمراء المشوية والحليب قليل الدسم والزبادي قليل الدسم وحليب الصويا.

6- تناول الكافيين باعتدال: الإفراط في تناول الكافيين سيؤدي إلى جفاف جسمك بعكس ما هو مطلوب في هذا الوقت.

7- شاي الاعشاب بالعسل: يوفر الشاي الأخضر وأنواع الشاي العشبية الأخرى (مثل الشمر والنعناع) غنية بمضادات الأكسدة التي تشتد الحاجة إليها للتخلص من الجذور الحرة التي تراكمت طوال عطلة نهاية الأسبوع، فهو يهدئ ويرخى معدتك ويعالج الصداع وعسر الهضم.

8- النوم: ضرورى لتجديد جسمك وإعادة تنشيطه تحتاج إلى العودة إلى دورة نومك العادية، إذا كنت تسهر لوقت متأخر من الليل.

9- ممارسة الرياضة: تساعد التمارين جسمك على التخلص من السموم المتراكمة، تؤدي زيادة الدورة الدموية إلى وصول الدم والأكسجين إلى جسمك وعقلك وإفراز الإندورفين الذي يحسن من مزاجك.