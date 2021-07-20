شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوجه نصائح مهمة لتناول «كبدة الذبيحة» بشكل صحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، نصائح مهمة لتناول كبدة الذبيحة بشكل صحي.

وأوضح “الذيابي” في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر”، أن كبدة الذبيحة من ألذ وأشهى المأكولات وذات قيمة غذائية عالية.

وأكد أنها منجم للمعادن كالحديد وغنية بالفيتامينات كفيتامين أ وبي وسي، موصياً بعدم تتناولها نيئة وفحصها جيدًا قبل طبخها.

وأشار إلى أن الكبدة تحتوي على نسبة مرتفعة من الكولسترول، ولمن يعانون من ارتفاع الكولسترول وأمراض القلب والضغط ينصح بالتقليل من تناولها.