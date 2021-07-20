اليمن تستقبل لقاحًا جديدًا في حربها ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد نجاحه في تطعيم الفئات المستهدفة ضد كوفيد 19 بلقاح أسترازينيكا؛ يستعد اليمن لاستقبال الدفعة الثانية من اللقاح، واستخدام لقاح جديد.

يأتي ذلك بعد نحو 3 أشهر من بدء تلقيح مئات الآلاف من اليمنيين باللقاح البريطاني ذي الجرعتين، الذي تسلمه اليمن ممثلا بوزارة الصحة عبر منظمة الصحة العالمية.



وأشار مسؤولو الصحة في اليمن إلى أن جهود الحكومة اليمنية أثمرت بعد تنسيق مثمر وتواصل مع الشركاء الدوليين، الحصول على دفعة من لقاح جونسون، إضافة إلى الدفعة الثانية من لقاح أسترازينيكا.



وكان وكيل وزارة الصحة اليمنية لقطاع الرعاية الأولية، الدكتور علي الوليدي، قد أشار إلى لقاء صحي جمعه قبل أيام بمن وصفهم "شركاء دوليين وحلف "كوفاكس" ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف.



اللقاء الذي نظمته اللجنة الفنية الخاصة بمواجهة كورونا بوزارة الصحة اليمنية، استعرض -بحسب منشور للوليدي على صفحته بموقع "فيسبوك"- ما تم إنجازه من حملة التحصين ضد فيروس كورونا منذ 20 أبريل/نيسان الماضي، حين انطلقت عملية التطعيم.





وأشار وكيل الوزارة في المنشور الذي طالعته ”الخليج 365”، إلى أن إجمالي عدد الملقحين بلقاح أسترازينيكا في عموم المحافظات اليمنية المحررة بلغ 360 ألف شخص، حتى 18 يوليو/تموز الجاري.



وأكد الوليدي أن الملقحين كانوا من الفئات المستهدفة، كالعاملين في القطاع الصحي من الجيش الأبيض في المستشفيات ومراكز العزل، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة.



وتوقع الدكتور الوليدي وصول لقاح جونسون، ذي الجرعة الواحدة، نهاية شهر يوليو/تموز الجاري، بواقع 151 ألف جرعة، كمرحلة أولى من الكمية المقدمة لليمن عبر تحالف كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.



وأشار إلى أن هذه الدفعة جزء من كمية إجمالية تقدر بـ504 آلاف جرعة، ستصل إلى اليمن على مراحل زمنية متفاوتة.







ولم يغفل وكيل وزارة الصحة الإشارة إلى مصير الدفعة الثانية من لقاح أسترازينيكا، حيث لفت إلى وصول 360 ألف جرعة من اللقاح البريطاني، وهي نفس كمية الدفعة الأولى التي استقبلتها اليمن أواخر مارس/آذار الماضي.

وتوقع الدكتور الوليدي وصول الدفعة الثانية من أسترازينيكا والدفعة الأولى من لقاح جونسون خلال الأسبوع الثاني من شهر أغسطس/آب القادم.



كما لفت إلى أن حملات التحصين ستستمر في مراكز التطعيم لكافة الفئات المستهدفة وفقًا للخطة الوطنية المعدة مسبقًا والمتفق عليها مع شركاء القطاع وتحالف كوفاكس.



وكان اليمن قد استقبل في مارس/آذار الماضي 360 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا، وشرعت السلطات الصحية في عملية التلقيح أواخر أبريل/نسيان، في 13 محافظة يمنية محررة.



وخلال الشهور الأخيرة، استطاعت وزارة الصحة اليمنية تلقيح قرابة 360 ألف شخص، عبر مراكز متخصصة للتلقيح في عموم المحافظات المستهدفة.



في الوقت الذي تواصل مليشيات الحوثي إنكار وجود جائحة كورونا في مناطق سيطرتها، ورفضها استلام جرعات من اللقاح لحماية الطواقم الطبية العاملة في نطاق سيطرتها.

