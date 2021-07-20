"كوفيد" يحتفل بالعيد في إيران بأعلى حصيلة إصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت إيران، الثلاثاء، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ ظهوره للمرة الأولى في البلاد في 19 من فبراير/شباط 2020.

وكشفت وزارة الصحة الإيرانية، الثلاثاء، عن تسجيل أكثر من 27 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة، سيما سادات لاري، في مؤتمر صحفي عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات، إنه "خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 27 ألفا و444 إصابة بفيروس كورونا مع تسجيل 250 حالة وفاة بهذا الفيروس".

وأضافت لاري أنه نتيجة هذه الأرقام ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 3 ملايين و576 ألفا و148 حالة إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 87 ألفا و624 شخصاً، وفق لما ذكرته وكالة أنباء "فارس نيوز".

وأشارت المسؤولة الإيرانية إلى وجود 4422 شخصاً من المصابين يرقدون في المستشفيات الإيرانية بسبب أوضاعهم الصحية الحرجة للغاية، على حد قولها.

وهذه الأرقام محل تشكيك من قبل بعض المنظمات والعاملين في قطاع الصحة في إيران، حيث يؤكد محمد رضا ظفر فندي، رئيس الجمعية الطبية الإيرانية، أن العدد الفعلي للوفيات بسبب كورونا في إيران يصل إلى 3 أضعاف الإحصائيات الرسمية لوزارة الصحة على الأقل.

وتعد العاصمة الإيرانية طهران هي الأكثر تضرراً من فيروس كورونا من مجموع المحافظات الإيرانية البالغة 31 محافظة، حيث ترتفع فيها الإصابات والوفيات اليومية.

وبحسب الإحصاءات الرسمية فقد تلقى 6 ملايين 927 ألفاً 615 شخصاً الجرعة الأولى من لقاح كورونا ومليونان و314 ألفا و998 شخصاً الجرعة الثانية.