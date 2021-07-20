شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نقص مستويات أحماض أوميجا 3 داخل جسمك يخفض متوسط العمر 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة صادرة عن جامعة جويلف في كندا، عن أن نقص أحماض اوميجا 3 الدهنية من نظامك الغذائي اليومى، قد يؤثر على متوسط العمر الافتراضى بصورة تفوق تأثير التدخين، طبقا لما ورد في صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وحذر الباحثون أن تراجع مستويات الأحماض الدهنية داخل جسمك، نتيجة لعدم تناول الأسماك الزيتية الغنية بعناصر أوميجا 3 قد يخفص متوسط العمر بمقدار 5 سنوات، وهى نسبة كبيرة للغاية، تؤكد مدى أهمية تناول هذه الأطعمة التي تمد جسمك بمكملات أوميجا 3 التي تلعب دورًا مهمًا في العديد من الوظائف الحيوية داخل الجسم مثل الحفاظ على صحة الدماغ والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والحفاظ على مستويات ضغط الدم.

وقالت الدراسة إن التدخين الذى يعد من أحد الأسباب التي تخفض متوسط العمر للمدخنين بمعدل يصل إلى 4 سنوات، رغم ذلك إلا أن نقص مستويات الأحماض الدهنية قد يؤثر أكثر من التدخين في متوسط العمر الإفتراضى للأشخاص.

وتتواجد الأحماض الدهنية في بعض الأسماك الزيتية مثل السلمون والماكريل، حيث لاحظ الباحثون ارتفاع مستويات تواجد الأحماض الدهنية في النظام الغذائي باليابان، بعكس الأنظمة الغذائية المتبعة بالولايات المتحدة الإمريكية التي تتراجع بها مستويات أوميجا 3، لذا يتوقع الباحثون زيادة العمر المتوقع في اليابان بحوالي خمس سنوات مما مقارنة بالولايات المتحدة، مما يشير إلى أهمية الخيارات الغذائية التي تعتمد على أوميجا 3 التى قد تطيل العمر.

وتوصل الباحثون إلى أن التدخين ونقص مستويات أوميجا 3 يعد من أخطر العوامل التي تؤثر في متوسط العمر الإفتراضى، حيث تبين أن قياس الأحماض الدهنية يعد من إحدى المؤشرات التي تتنبأ بالوفيات لأنها من عوامل الخطر، حيث اعتمدت الدراسة على بضعة معايير منها العمر والجنس والتدخين وعلاج ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وضغط الدم الانقباضي .

وأرجع الباحثون العلاقة بين مستويات الأحماض الدهنية وعوامل الخطر في متوسط العمر إلى وجود عدة تركيزات هامة بهذه الأحماض التي تلعب دورا في مستويات الدهون ومستويات الضغط، لذا حين توافرها داخل جسمك فأنها تحميك من العديد من الأمراض وتزيد من متوسط عمرك الإفتراضى.