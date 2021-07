الصحة العالمية تعلق على إمكانية انتقال كورونا من البشر إلى الأضاحي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ 46 دقيقة

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن إمكانية انتقال فيروس كورونا من البشر إلى الأضاحي، مع احتفال المسلمين بعيد الأضحى المبارك وإقامة الشعائر الدينية ومنها ذبح الأضاحي.

ونشر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية تغطية بعنوان “الاحتفال بعيد الأضحى 2021 بأمان في ظل كوفيد-19″، أجاب فيها على العديد من الأسئلة.

هل ينتقل مرض كوفيد-19 من البشر إلى الحيوانات؟ وماذا عن الأضاحي؟

هذا السؤال يضم قسمين، الأول “هل ينتقل مرض كوفيد-19 من البشر إلى الحيوانات؟” وعليه يجيب المكتب الإقليمي لشرق المتوسط: “نعم، يمكن أن ينتقل مرض كوفيد-19 من البشر إلى الحيوانات”.

بالنسبة للانتقال إلى الأضاحي هناك تفاصيل، لأن مصطلح الحيوانات هو مصطلح واسع يشمل الأضاحي وغيرها. ويقول أحدث منشور من منظمة الصحة العالمية بعنوان: ممارسات عيد الأضحى الآمن في سياق جائحة كوفيد-19 Safe Eid al Adha practices in the context of COVID-19، بتاريخ 13 يوليو/تموز الجاري، إنه بينما ثبت أن فيروس كورونا -واسمه العلمي “سارس كوف 2” (SARS CoV 2)- يمكن أن يصيب العديد من الأنواع الحيوانية، فإنه حتى الآن لم يظهر أن المجترات الصغيرة والماشية هي معرضة susceptible لهذا الفيروس.

لذلك يمكن ذبح كل هذه الحيوانات (الماشية مثل الإبل والبقر والضأن والماعز) واستهلاكها بأمان، شريطة اتباع الاحتياطات المعتادة للذبح.

وتشير المنظمة إلى أنه مع ذلك، هناك أمراض أخرى حيوانية المصدر مرتبطة بالماشية وتسببت في فاشيات أمراض، ولذلك يجب دائما اتخاذ الاحتياطات واتباع الإرشادات الصحية خلال التعامل مع الماشية واستهلاكها.

ما الذي ينبغي أن أفعله عند إقامة شعيرة ذبح الأضحية في عيد الأضحى؟

تقول منظمة الصحة العالمية إنه ينبغي لك اتباع الإجراءات التالية:

– التزم بمعايير السلامة عند شراء الأضاحي: تجنب التكدس، وحافظ على نظافة اليدين والأدوات المستخدمة طول الوقت.

– اشتر الأضاحي من خلال الإجراءات الرسمية الموثوق بها، مع إجراء الفحوص البيطرية الكافية للحد من الأمراض الحيوانية وغيرها من أسباب العدوى.

– لا تذبح الأضاحي التي تبدو مريضة، وخطط لعزل الحيوانات المشتبه في إصابتها بالمرض في المكان المناسب المخصص للحجر الصحي.

– لا تذبح الأضحية في المنزل.