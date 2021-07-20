فوائد الميرمية للتنحيف مع خلطة سريعة ومجربة

بيروت - نادين محمد - يكثر الحديث عن الاطعمة والاعشاب الفعالة في مجال التخسيس، والتي تساعدك على حرق الدهون وتسريع الايض للتخلص من الوزن الزائد. ولعل احد ابرز هذه الاعشاب هي نبتة الميرمية المستخدمة منذ القدم في الطب البديل. هذه النبتة المعروفة ايضاً تحت تسمية القصعين ستساعدك على التخلص من مشكلة السمنة وتراكم الدهون ان احسنت استخدامها، فتعرفي معنا في ما يلي على اهم فوائد الميرمية للتنحيف، وتعلمي معنا كيفية تحضير خلطة بواسطتها لتسريع حرق الدهون.



ابرز فوائد الميرمية للتنحيف

تكثر حسنات الميرمية الصحية بشكل عام، ولكنها أثبتت فعاليتها بشكل لافت في مجال الرشاقة وخسارة الوزن. فإليك اهم فوائد الميرمية للتنحيف:

تسريع الأيض: تحتوي الميرمية على مواد مضادة للتأكسد تساهم في تعزيز الايض كما أن تركيبتها تعدل مستوى الكوليسترول LDL في الدم ما يحد من تخزين الدهون. طرد السوائل المحتبسة: خصوصاً وان كنت تعانين من الانتفاخ والوزن الزائد بسبب احتباس الماء، ستساعدك هذه العشبة على والتخلص من السوائل المحتبسة من خلال ادرار البول. خفض نسبة السكر: أثبتت الابحاث ان نبتة الميرمية بتركيبتها الغذائية تساهم في خفض نسبة السكر في الدم، اذ تحاكي الى حد ما مفعول ادوية السكري ولكن بشكل طبيعي دون اثار جانبية. التخلص من سموم الجسم: تتمتع هذه العشبة بميزة الديتوكس إذ تساهم في طرد السموم من الجسم التي تبطئ الأيض، وبالتالي تسرع في عملية خسارة الوزن.

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خلطة الميرمية لحرق الدهون

تدخل الميرمية في العديد من وصفات التخسيس، ولكننا جئناك بخلطة مجربة ومضمونة، يمكنك المواظبة عليها لتلحظي النتيجة من الاسبوع الاول.

المكونات

بعض اوراق الميرمية او ملعقة كبيرة من الميرمية المجففة والمطحونة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

3 شرائح من الزنجبيل الطازج المقطع او نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل المجفف والمطحون.

3 اكواب من الماء

طريقة التحضير

ضعي الماء في قدر نظيف على نار قوية حتى يسخن قليلاً ثم اضيفي الميرمية والزنجبيل. اتركي المزيج حتى يغلي وارفعيه عن النار ثم اتركيه ليبرد قليلاً لمدة 10 دقائق. اعمدي الى تصفية المزيج ثم اضيفي عصير الليمون. اشربي من هذا الخليط مقدار كوب قبل كل وجبة رئيسية أي 3 اكواب يومياً للحصول على النتيجة الامثل.

فما الذي تنتظرينه؟ جربي هذه الخلطة في اقرب وقت للاستفادة من فوائد الميرمية للتنحيف وتذويب الدهون.

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