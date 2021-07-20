فوائد حب الرشاد في التخسيس السريع مذهلة!

بيروت - نادين محمد - يعتبر مشروب حب الرشاد من أفضل الطرق التي يمكن استخدامها للتخلص من الوزن الزائد؛ فحب الرشاد يقلل من الشهية، ويزيد من حرق السعرات الحرارية، ويعمل على تخليص الجسم من السموم، واليوم سنقدم لك سيدتي الجميلة مشروبًا طبيعيًا وبدون آثار جانبية؛ للمساعدة في حرق الدهون والوصول إلى الوزن المثالي، وقد يكون الحل الأمثل لثبات الوزن بعد الريجيم.

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فوائد حب الرشاد للتخسيس



يساهم حب الرشاد في الحصول على جسم صحي وخالٍ من الترهلات،

تساعد الألياف الغذائية الموجودة في حب الرشاد، على سد الشهية والشعور بالشبع.

يستعمل في الأنظمة الغذائية التي تخلص الجسم من الدهون والترهلات،

ينظم الهرمونات وعملها على ثبات الوزن بعد التخسيس.

يعزز من العمليات الحيوية في الجسم، الأمر الذي يصب في خسارة الوزن،

يزيد من معدلات الأيض التي تحرق الدهون في الجسم.

مشروب حب الرشاد للتخلص من ترهلات الجلد



مشروب حب الرشاد للتخلص من الوزن الزائد



المكونات:

ملعقة كبيرة حب الرشاد.

2عود قرفة.

ملعقة كبيرة من بذر الكتان.

كوب ماء مغلي.

طريقة التحضير والاستخدام:

اغسلي حب الرشاد والقرفة وبذور الكتان جيدًا قبل الاستخدام.

ضعي جميع المكونات السابقة أعلاه مع بعضها البعض لمدة يوم كامل.

صفي المزيج جيدًا ثم اشربي المشروب قبل الطعام بــ30 دقيقة.

احرصي على شرب الماء بوفرة؛ لحماية الجسم من الجفاف.

كرري المشروب يوميًا قبل الأكل مرة واحدة؛ للتخلص من ترهلات الكرش والأرداف.

ملحوظة: يمنع استخدام المشروب للمرأة الحامل؛ لأنه يسبب تقلصات في الرحم والإجهاض.

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