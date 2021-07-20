شكرا لقرائتكم خبر عن احمى نفسك من الانتفاخ بعد تناول الفتة واللحوم فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الانتفاخ من المشاكل الصحية الشائعة بعد تناول كميات كبيرة من الطعام، وفى عيد الأضحى يفرط الكثيرون في تناول اللحوم والفتة، وهو ما يسبب مشاكل الهضم، في هذا التقرير نتعرف على الانتفاخ وطرق علاجه وأسبابه، بحسب موقع " healthdirect".

ما هو الانتفاخ؟

الانتفاخ هو الشعور بأن بطنك ممتلئة بشكل مفرط قد يكون لديك أيضًا تقلصات، وتجشؤ، وإسهال، وإمساك، وتورم ، والكثير من الغازات.

يحدث ذلك عندما تتمدد أعضاء الجهاز الهضمي، على سبيل المثال عندما تتجمع السوائل أو الغازات أو المواد الصلبة في جزء من أمعائك ويمكن أن يحدث أيضًا عندما تتحرك محتويات معدتك ببطء شديد عبر الجهاز الهضمي؛ عندما يكون لديك ضعف في عضلات جدار بطنك أو عندما تنقبض عضلة الحجاب الحاجز بدلاً من الاسترخاء.

أسباب الانتفاخ

يحدث الانتفاخ عادة بسبب التغييرات في نظامك الغذائي، على سبيل المثال إذا كنت قد تناولت الكثير من الأطعمة، فإن ما تأكله يغير نوع البكتيريا الموجودة في أمعائك، مما يؤدي إلى الانتفاخ والغازات.

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأطعمة المالحة والكربوهيدرات إلى الشعور بالانتفاخ، وكذلك ابتلاع الهواء عند تناول الطعام بسرعة كبيرة أو شرب الكثير من المشروبات الغازية.

يمكن أن يكون سبب الانتفاخ المنتظم مشاكل أخرى بما في ذلك:

-الإمساك

-مرض الاضطرابات الهضمية

-عدم تحمل الطعام ، عادة للجلوتين أو القمح أو الحليب (عدم تحمل اللاكتوز)

-متلازمة القولون العصبي (IBS)

-الهرمونات، بما في ذلك قبل الدورة الشهرية أو أثناء انقطاع الطمث

-بعض الأدوية

-زيادة الوزن

-ضغط عصبى

علاج الانتفاخ

عادةً ما يختفي الانتفاخ من تلقاء نفسه إذا قمت بتعديل نظامك الغذائي لفترة من الوقت قلل من الأطعمة المالحة والكربوهيدرات والمشروبات الغازية.

بالنسبة لبعض الأشخاص ، يمكن أن يساعد تجنب الأطعمة التي تحتوي على البصل أو الثوم أو القمح أو منتجات اللاكتوز أو الفاكهة ذات النواة.

يمكن علاج الانتفاخ الناجم عن الإمساك عن طريق تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف، وزيادة كمية الماء التي تشربها ، وممارسة الرياضة بانتظام قد يحتاج بعض الناس إلى أدوية مسهلة لعلاج الإمساك.

إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي ، فقد يساعدك اتباع نظام غذائي غني بالألياف واتباع نظام غذائي منخفض FODMAP يتضمن ذلك الاستغناء عن بعض منتجات الألبان والقمح والحبوب الأخرى وبعض الفواكه والخضروات.

الوقاية من الانتفاخ

للحفاظ على عمل الجهاز الهضمي بشكل جيد ، اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا وتناول ما لا يقل عن 30 جرامًا من الألياف يوميًا.

قلل من الأطعمة المصنعة والدهنية ، اشرب الكثير من الماء وتناول أي أدوية حسب توجيهات الطبيب.

-لا تأكل بسرعة ، وحاول أن تأكل ببطء أكثر يساعد تناول الطعام ببطء على منع مشاكل الجهاز الهضمي.

-التمرين المنتظم مهم أيضًا لأمعائك لأنه يقوي عضلات بطنك ويحفز الجهاز الهضمي لدفع الطعام من خلاله كما أنه يساعد في التخلص من التوتر الذي يؤثر على أعصاب الجهاز الهضمي ويمكن أن يبطئ عملية الهضم.

-التدخين مضر جدا لعملية الهضم. إذا كنت تدخن ، فحاول الإقلاع عن التدخين.