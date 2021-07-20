شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتخرج فى العيد.. 7 نصائح لتفادى حرارة الشمس الشديدة بالأماكن المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل المصريون بأول أيام عيد الأضحى اليوم، الذى يتزامن مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، الأمر الذى قد يعرضك إلى الإصابة بحروق الشمس أو ضربة الشمس التي تصيبك بمضاعفات صحية خطيرة، لذا لابد من تجنب حرارة الشمس الشديدة من خلال بضعة خطوات نتناولها خلال السطور التالية، أهمها مراعاة توقيت الخروج الى المتنزهات الذى يعد السبب الرئيسى في تأثر الكثيرين بالطقس الحار.

وكشف تقرير صادر من مراكز السيطرة والوقاية منها الأمريكي، عن بعض النصائح التي تحميك من التعرض لأشعة الشمس عند الحروج للحدائق والمتنزهات وأيضا عند التواجد على الشواطئ لقضاء أجازة العيد بأمان.

ومن بين هذه النصائح مايلى:

1. تجنب الخروج الى المتنزهات والحدائق خلال فترة الظهيرة والتي تصل لذروتها من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا.

2. إذا رغبت في الخروج خلال فترة الظهيرة عليك الجلوس بالظل لأكبر وقت ممكن لتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس فوق البنفسجية التي قد تصيبك بحروق الشمس.

3. تجنب السباحة بالشواطئ أو حمامات السباحة خلال فترة الظهيرة لأنها تؤثر على مختلف أنحاء جسمك وتعرضه لحروق الجلد.

4. يعد أفضل وقت مناسب للتنزه او السباحة بشاطئ البحر في الصباح الباكر من اليوم من الساعة 6 صباحا وحتى الساعة التاسعة صباحا، أو بعد انكسار أشعة الشمس التي تبدأ بعد الساعة 4 عصرا.

5. ارتداء القبعات على الرأس لحمايتها من التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي قد تصيبك بضربات الشمس القاتلة.

6. ارتداء الملابس الفاتحة خلال الموجة الحارة التي تتيح لجسمك التعرق ومن ثم يساعدك على ترطيب الجسم والحفاظ على درجات حرارته في مستويات طبيعية.

7. استخدام واقى من الشمس على درجة كبيرة من الحماية على أن يتم وضعه على مختلف أجزاء الجسم المعرضة بشكل مباشر لأشعة الشمس.