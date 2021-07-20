شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن فى العيد .. خليك فى اللحمة المشوية وبلاش دهون وزيوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عيد الأضحى تكون اللحوم هي الأكلة الأساسية على سفرة الطعام وخصوصا في الولائم والعزائم ولكن قد يشكل ذلك خطورة على صحة كبار السن وتؤثر عليهم لذلك ينصح كبار السن بالاهتمام بتناول اللحم المشوى بدلا من المحمر والأطعمة المليئة بالزيوت، فضلا عن ذلك فإن اللحوم المشوية لها فوائد عديدة على الصحة، وخصوصا فى حالة شيها بعيدا عن الفحم وبطرق أمنى لتجنب الإصابة بالأمراض السرطانية.

وحسب ما ذكره موقع thebridge فإن فوائد اللحم المشوى هي:

1: تحتوى اللحوم المشوية على نسبة دهون أقل، وبالتالى تحافظ على صحة ورشاقة الجسم وتحارب السمنة وتخلصك من الدهون المتراكمة، كما ينصح مرضى السمنة بتناولها فى فترة الرجيم.

2: تعتبر اللحوم المشوية من أفضل أنواع اللحوم على المعدة، حيث إنها خالية من الدهون التى تسبب الالتهابات والقرح واضطرابات الجهاز الهضمى، كما إنها سريعة فى عملية الهضم.

3: اللحوم المشوية تحتوى على نسبة عالية من الكولسترول، كما أنها تحمي من الإصابة بالأزمات القلبية والجلطات التي يتعرض لها كبار السن دائما.

4: تحافظ اللحوم المشوية على قيمتها الغذائية وتحميها من فقدان العناصر الغذائية المهمة، وبالتالى تعزز صحة الجسم والمناعة وتحد من خطر الإصابة بالأمراض المختلفة.

وهناك بعض النصائح التي يجب أن يتبعها كبار السن في العيد لتجنب الإصابة بالأمراض والمشاكل الصحية والتخمة وهى:

1: الاهتمام بشرب المياه طول اليوم، وذلك لترطيب الجسم ومده بالنشاط والطاقة.

2: الابتعاد عن المشروبات الغازية والسكريات واستبدالها بالعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة.

3:تجنب الأطعمة الدسمة والتي تحتوى على نسبة عالية من الدهون والزيوت.

4: الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم.