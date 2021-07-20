تناولي هذين المكونين في الصباح واحرقي الدهون في أسبوعين

بيروت - نادين محمد - لطالما نظرت إلى نفسك في المرآة وحلمت بأن تحصلي على بطن مسطح وخال من التكتلات الدهنية مثل أنجلينا جولي وعلى ذراعين مشدودين مثل سارة جيسيكا باركر وعلى ساقين ممشوقتين مثل كيرا نايتلي. إذاً، اعلمي أن حلم النجومية هذا لم يعد صعباً. فبإمكانك حرق دهون جسمك من خلال اتباعك وصفة طبيعية بسيطة وسهلة التحضير... وبمكونين فقط.

التين المجفف والخل لـحرق دهون الجسم

من الطبيعي أن يتوفر التين المجفف في مطبخك. فتناوله يمنحك الكثير من الفوائد الصحية. لكن حان الوقت لتستخدميه أيضاً من أجل التخلص من الدهون المتراكمة في مناطق مختافة من جسمك.

إذاً، احرصي على أن تحصلي أولاً على هذين المكونين: 3 حبات من التين المجفف وكوب من خل التفاح.

وبعد ذلك، إبدئي تحضير وصفتك فوراً:

-أسكبي خلّ التفاح في وعاء.

-زوّدي كل حبة تين مجفف بعود مخصص لتنظيف الأسنان.

-إغمسي حبات التين في خلّ التفاح وانقعيها لمدة ليلة كاملة.

- تناولي حبات التين في الصباح على معدة فارغة وواظبي على اتباع هذه العادة لمدّة أسبوعين.

-يمكنك أت تحتفظي بكمية الخلّ المتبقية لصنع وصفات أخرى جديدة للأيام المقبلة.

وتذكّري أنّ هذا لا يساعدك على حرق الدهون فقط، بل إنّه يمنحك الشعور بالشبع ويمنعك من تناول الطعام في الفترة الفاصلة بين وجبتيّ الفطور والغداء وبالتالي من اكتساب الوزن الزائد.

التين المجفّف وخلّ التفاح... لماذا؟

لا يحتوي التين على عدد كبير من السعرات الحرارية. وهو غنيّ بالكالسيوم والبوتاسيوم والحديد وغيرها من المغذيات الأساسية ويعمل على قطع الشهية بشكل طبيعي بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف. كما أنّه يحسّن عمل جهازك الهضمي ويسمح لك بخسارة الوزن بسرعة وخصوصاً في حال كنت تعانين من انتفاخ البطن والإمساك.

أما خلّ التفاح، فهو مكون ضروري يساهم بشكل فعال في خفض مستوى الكوليسترول الضار في دمك. وهو يحتوي على نسبة مرتفعة من المغنيزيوم والحديد والفيتامينات. كما أنّه ينظم عملية امتصاص وتخزين الدهون في جسمك ويعمل على الحدّ من ذلك. فجرّبي هذه الوصفة ولا تترددي ولا تنسي أن تمارسي التمارين الخفيفة.

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