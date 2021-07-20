مشروب ياباني سحري لإذابة الدهون ومنحك بطناً مسطحاً

بيروت - نادين محمد - حين تتراكم الدهون في الجسم بشكل كبير، لا يعود سهلاً التخلص منها، ولأنها تتكدس في مناطق معينة من الجسم، لا سيما البطن، فإن شكلها يبدو مزعجاً جداً وغير محبب، هذا من الناحية الجمالية. أما من الناحية الصحية، فإن هذه الدهون تؤدي الى مشاكل صحية كثيرة لا تُحمد عقبدها.

لتتجنبي ذلك كله، سنعرفك في ما يلي على طريقة تحضير مشروب ياباني ذي تأثير سحري في حرق الدهون والحصول على بطن مسطح.



لتحضير هذا المشروب، أنت تحتاجين الى: ملعقة كبيرة من الكمون، ملعقة كبيرة من الشمر، ملعقتين صغيرتين من البقدونس، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبشور، عصير حبتين من الليمون الحامض، ملعقة صغيرة من القرفة، وليتر من الماء.

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طريقة التحضير

أولا، إغلي ليتر الماء في إناء معدني على النار، وأضيفي إليه كلاً من الكمون والشمر والبقدونس والزنجبيل المبشور وعصير الليمون الحامض والقرفة. بعدها، غطي الإناء واتركيه يغلي على نار هادئة الى أن يتخمر جيداً. من ثم، ارفعي الإناء عن النار، وحين يبرد المزيج صفّيه وضعيه في زجاجة محكمة الإغلاق.

واظبي على تناول كوب كبير من هذا المشروب يومياً في المساء، وستلاحظين خلال أسبوع فقط أن الدهون العنيدة في جسمك بدأت تخف تدريجياً.

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