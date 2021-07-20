شكرا لقرائتكم خبر عن تدعم مناعتك وتمنحك طاقة.. تعرف على فوائد تناول الكبدة البقرى فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول اللحوم والكبدة هو مظهر أساسي من مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى، ويفضل الكثيرون تناول الكبدة كوجبة أساسية بعد ذبح الأضحية لما تحمله من فوائد صحية كثيرة للجسم، وكبد البقر هو عنصر غذائي مغذي غني بالبروتينات والفيتامينات والمغذيات والمعادن بشكل طبيعي.

ووفقًا لتقرير لموقع webmed من بين لحوم الأعضاء، يحتوي كبد الحيوانات عادةً على أعلى محتوى من البروتين والأحماض الأمينية كما أنها مصادر رائعة لفيتامين أ وفيتامين ب.

الفوائد الصحية لتناول كبد البقر

كبد البقر غني بالعناصر الغذائية وله العديد من الفوائد الصحية بالإضافة إلى الفيتامينات الجيدة، فإن أكباد الحيوانات مثل كبد البقر غنية أيضًا بالمعادن، بما في ذلك الزنك والحديد والفوسفور والسيلينيوم والنحاس.

يدعم الزنك جهاز المناعة .

الحديد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين السليم .

يساعد الفوسفور في صحة العظام والأسنان .

يلعب السيلينيوم دورًا مهمًا في عملية التمثيل الغذائي .

النحاس عنصر حيوي لإنتاج الطاقة .

هذه المعادن مفيدة للجسم بالطرق التالية:

تعتبر منتجات اللحوم أيضًا مصادر جيدة للبروتين الكامل ، لأنها تحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ويحتوي الكبد على أعلى نسبة بروتين في جميع لحوم الأعضاء.

لذلك ، فإن تناول نظام غذائي متوازن يحتوي على كبد البقر يمكن أن يوفر العديد من الفوائد الصحية ويساعد في دعم جهاز المناعة والجهاز العصبي والنمو والتطور والصحة الإنجابية.

الكمية الموصى بها لاستهلاك الكبد في حدود 100-250 جرام في الأسبوع ، اعتمادًا على عمر الشخص وجنسه.

مخاطر الإفراط في تناول الكبد

تشمل المخاطر المرتبطة بتناول كبد البقر تناول الكثير من فيتامين أ ، وتناول النحاس ، وامتصاص المضادات الحيوية الموجودة في الكبد.

فيتامين أ

يعتبر كبد البقر مصدرًا جيدًا لفيتامين أ على الرغم من أن فيتامين أ ضروري لصحة جيدة ، إلا أن الشخص يمكن أن يستهلك أكثر من اللازم.

تلف الكبد

الضغط على الدماغ

مشاكل في الرؤية

تغيرات الجلد

آلام العظام

نحاس

كبد البقر غني أيضًا بالنحاس مرة أخرى ، على الرغم من أهميته للصحة، إلا أن استهلاك الكثير من النحاس يمكن أن يؤدي إلى تسمم النحاس .

فقدان خلايا الدم الحمراء

فشل كلوي

سكتة قلبية

مرض الكبد

تلف في الدماغ

زيادة نسبة الكوليسترول

يمكن أن تؤدي سمية فيتامين أ إلى:يمكن أن يكون للكثير من النحاس آثار صحية خطيرة مثل:

بسبب إنتاج الكبد للكولسترول بشكل طبيعي، يحتوي كبد البقر على ما يقرب من 274 مجم من الكوليسترول لكل 100 جرام، مما يجعله غذاء عالي الكوليسترول نتيجة لذلك ، قد يرغب الكثير من الناس في تجنب تناوله.