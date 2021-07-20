شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات لتحسين الهضم فى عيد الأضحى.. منها شاى الزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلما كانت وظائف الجهاز الهضمي أفضل، كلما شعرنا بتحسن فيما يتعلق بالإحساس بطعم الأكل وهضمه، ولتحسين صحة الجهاز الهضمي ، ضع في اعتبارك إضافة واحد أو أكثر من المشروبات الصحية التالية إلى نظامك الغذائي، خصوصا في أيام عيد الأضحى حيث المأكولات الدسمة ومنها الفتة واللحمة وهنا مجموعة من المشروبات الموصى بها حسب ما ذكره موقع healthline.