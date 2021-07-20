- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مشروبات لتحسين الهضم فى عيد الأضحى.. منها شاى الزنجبيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كلما كانت وظائف الجهاز الهضمي أفضل، كلما شعرنا بتحسن فيما يتعلق بالإحساس بطعم الأكل وهضمه، ولتحسين صحة الجهاز الهضمي ، ضع في اعتبارك إضافة واحد أو أكثر من المشروبات الصحية التالية إلى نظامك الغذائي، خصوصا في أيام عيد الأضحى حيث المأكولات الدسمة ومنها الفتة واللحمة وهنا مجموعة من المشروبات الموصى بها حسب ما ذكره موقع healthline.
شاي الزنجبيل
شاي الليمون
شاي الليمون يساعد في تهدئة المعدة والحفاظ على وظائف الجهاز الهضمي تحت السيطرة، يستخدم كعلاج طبي للمساعدة في تقليل الأعراض في بعض مشاكل المعدة مثل الانتفاخ والإمساك، يحتوي الليمون على مركب يسمى السترال الذي يوفر فوائد مضادة للالتهابات.
شاي الليمون
شاي النعناع
النعناع لها فوائده الصحية يحتوي على مواد كيميائية طبيعية قد تساعد الجهاز الهضمي عن طريق تقليل التشنجات في الأمعاء ، مما يعني أن جسمك أكثر استرخاء ويمكنه هضم الطعام بسهولة أكبر بعد تناوله لهذا السبب، وجد أيضًا أنه من المحتمل أن يكون فعالا في علاج متلازمة القولون العصبي.
شاي النعناع
الماء
الماء يوصف بأنه مساعد طبيعي للجهاز الهضمي، مما يعني أنك بحاجة إلى الكثير منه حتى تعمل هذه الخلايا، يحافظ الماء أيضا على مرونة الأنسجة في الجهاز الهضمي مع خلق بيئة تسمح بمرور الطعام بسهولة.
شاي الشمر
قد يساعد الشمر المليء بالألياف في تخفيف الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تسبب الغازات ، بالإضافة إلى الحفاظ على حركة الأشياء بشكل صحيح في الجهاز الهضمي.
شاي الشمر