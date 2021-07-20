10 نصائح غذائية لصحة أفضل لطفلك في عيد الأضحى المبارك

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:41 صباحاً - يأتي موسم عيد الأضحى المبارك علينا مرة أخرى ومعه يأتي الفرح المعتاد، وبالطبع التضحية بالحيوانات، رغم أن جائحة فيروس كورونا قد أعاقت تقاليدنا الصيفية هذا العام، إلا أننا مازلنا نتمتع ونحتفل بعيد الأضحى وعادات الطعام الخاصة به.

نصائح غذائية يجب اتباعها خلال عيد الأضحى لكِ ولطفلك، الدكتور عبد الرحمن شمس اختصاصي التغذية يقدم، نصائح غذائية لعيد الأضحى ليتمتع طفلك بصحة جيدة وهي كالآتي:

1 - تجنبي اللحوم المقلية

لحم مقلي

إذا كنتِ تخططين لتناول اللحوم في هذا العيد، فحاولي الخليج 365 تناولها في صورة مسلوقة أو محمصة وتجنبي وطفلك تناول الزيت أو اللحوم المقلية؛ لأن هذا يزيد من السعرات الحرارية والدهون المشبعة في الغذاء اليومي، وعلى سبيل المثال يعتبر الكباب خياراً غذائياً ممتازاً للعيد لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون المشبعة المذكورة، لذا حاولي التركيز على الأطعمة المشوية خلال هذا الموسم.

2 - الذهاب في نزهة مع طفلك بعد تناول الطعام

يقترح اختصاصيو التغذية والأطباء أنه يجب على الطفل والمرء بشكل عام إنهاء الوجبة الأخيرة قبل ساعتين من موعد النوم، فيمكن بعد تناول الطعام الذهاب مع طفلك في نزهة طويلة لمدة 30 دقيقة تقريباً للتأكد من أنكما قد هضمتما طعامكما في الوقت الذي يسبق النوم، وبعد ذلك يمكنك وطفلك الذهاب إلى الفراش بسهولة والشعور بخفة وراحة أكبر، يمكن عمل هذه العادة على المدى الطويل أيضاً ليس فقط خلال العيد، لذا حاولي مواكبة ذلك مع طفلك باستمرار.

3 - شرب الشاي الأخضر

شاي أخضر

إذا كنت تعلمين بالفعل أنك ستتم دعوتك إلى العديد من المناسبات العائلية خلال العيد، وبالتالي لن تتمكني الخليج 365 من تجنب تناول اللحوم وطفلك، فحاولي تضمين العادات الصحية في روتينك العام لتحقيق التوازن لك وللطفل، فعلى سبيل المثال حاولي أن تجعلي الطفل يشرب كوباً من عصير الليمون أو الشاي الأخضر بعد الأكل للمساعدة في دعم معدل الأيض لديك.

4 - تجنبي المشروبات الغازية فهي تضر بصحة طفلك

أظهرت الدراسات أن المشروبات الغازية لها آثار ضارة للغاية على صحة الطفل العامة مثل السمنة، لذا تجنبي أن يشرب طفلك المشروبات الغازية في أيام عيد الأضحى، وحاولي استبدالها بعصائر الفاكهة الطازجة.

5 - اجعلي طفلك يأخذ استراحة لمدة 6 ساعات على الأقل بين الوجبات

أظهرت الدراسات أن الفجوة بين وجبتين متتاليتين يجب أن لا تقل عن 6 ساعات، خاصة في أيام عيد الأضحى وذلك لإعطاء المعدة راحة ووقتاً كافياً للهضم، والذي بدوره سيساعد على الشعور بخفة الوزن، وإحساس الطفل بأنه أكثر نشاطاً، وسيساعده أيضاً في التحكم في وزنه.

6 - تجنبي المرق الثقيل والأطعمة المشبعة بالدهون

مرق ثقيل

بدلاً من تقديم الحساء والأطعمة المشبعة بالدهون لطفلك، اختاري الوجبات التي تحتوي على القليل من الزيت، ولا تحتوي على دهون مشبعة وكريمات الطهي أو السمن.

7 - قدمي طبق سلطة كبير لطفلك

طبق سلطة

قدمي طبق سلطة كبير لطفلك واجعليه كثير الألوان، حتى يجعل طفلك يشتهيه، ويأخذ منه فوائد كثيرة، حضريها بدون صلصة كريمية، ويشمل الخضار التي تملأ المعدة وتجعل طفلك يشعر بالخفة والنشاط مثل الكرنب والخس والطماطم والجزر والسبانخ وما إلى ذلك.

8 - لا تتخلي عن الفاكهة وقدميها للطفل بشكل جميل

تغذية الأطفال



الفاكهة هي أفضل صديق لك وللطفل خلال هذه العطلة، وبصرف النظر عن كونها غنية بالألياف وستساعد الطفل على الشعور بالشبع لفترات أطول، كما أنها تساعد في إشباع رغبته في تناول السكر ببديل صحي، ومع ذلك حتى مع الفاكهة، لا يزال الاعتدال هو الاختيار الأمثل، لذا تأكدي من عدم إفراط الطفل في تناول الفاكهة مثل المانجو والتين والعنب لأنها مليئة بالسعرات الحرارية.

9 - تجنبي البضائع المعلبة

تجنبي العبوات الجاهزة للأطعمة التي تشمل البسكويت، ويفر، والآيس كريم، والشوربات السريعة، ورقائق البطاطس، والمشروبات الغازية، إلخ واستبدليها بالعصائر الطبيعية أو الفواكه، فهي أكثر إفادة للطفل.

10 - تناول كميات كبيرة من المشروبات الطبيعية

اجعلي طفلك يشرب المشروبات الطبيعية مثل النعناع والبابونج والينسون، ولا تنسي أن تجعلي طفلك يتناول غذاء سليماً ومتنوعاً للحفاظ على النشاط والصحة.