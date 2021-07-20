فيتامين سي أثناء الرضاعة الطبيعية مصادر وفوائده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:41 صباحاً - جدول المحتوى

1.فوائد فيتامين سي أثناء الرضاعة الطبيعية

2.الجرعات والمصادر الغذائية لفيتامين سي

3.علامات نقص فيتامين سي

4.هل يمكنك تناول مكملات الفيتامينات أثناء الرضاعة الطبيعية؟

5. الآثار الجانبية لفيتامين سي المفرط

فيتامين سي و حمض الأسكوربيك هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يوجد بشكل أساسي في الفواكه والخضروات، إنه عنصر غذائي قياسي ومضاد أكسدة حيوي، يحمي فيتامين سي خلايا الجسم ويحافظ عليها بصحة جيدة، ويعزز التئام الجروح، ويساعد على امتصاص الحديد لا تستطيع أجسامنا صنع هذا الفيتامين، وبالتالي، يجب استكماله من خلال النظام الغذائي، المقدار اليومي الموصى به من فيتامين سي للنساء المرضعات هو 120 ملغ، الأم التي تتمتع بصحة جيدة وتحافظ على نظام غذائي جيد سيكون لديها كميات كافية من فيتامين سي في حليب الثدي.

تحدث الدكتور عبد الرحمن شمس أخصائي التغذية، عن فيتامين سي والرضاعة الطبيعية، بما في ذلك آثاره على حليب الأم وكيف يمكنك الحفاظ على مستوى فيتامين سي أثناء الرضاعة الطبيعية.

1. فوائد فيتامين سي أثناء الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية

فيتامين سي من المغذيات الدقيقة الأساسية التي تساعد في الأداء السليم للجسم، فيما يلي بعض الفوائد المحتملة لتناول فيتامين سي أثناء الرضاعة الطبيعية.

فيتامين سي هو عامل مساعد للعديد من الإنزيمات المشاركة في التخليق الحيوي للكولاجين والكارنيتين والناقلات العصبية، ومن ثم فهو يساعد في نمو العظام والأسنان.

يحفز إنتاج الكولاجين وهو البروتين الرئيسي الموجود في الأوعية الدموية والغضاريف والأوتار والأربطة.

يساعد حمض الأسكوربيك الجسم على امتصاص الحديد من الجهاز الهضمي .

نظراً لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة، فإنه يقلل من عدد الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

يساعد فيتامين سي أيضاً في التئام الجروح بشكل أسرع واستعادة أسرع للأنسجة.

إنه يمنح نظام المناعة لديك دفعة ويساعدك أنت وطفلك على محاربة الالتهابات.

التهاب الضرع هو حالة توجد غالباً في الأمهات المرضعات، إنها حالة يتم فيها حظر مجرى الحليب، لقد وجدت الدراسات أن الإصابة بالتهاب الضرع كانت أعلى لدى الأمهات اللاتي يعانين من نقص فيتامين سي، يساعد تناول مكملات فيتامين سي في الوقاية من التهاب الضرع.

لقد أثبتت الدراسات أن اتباع نظام غذائي للأم غني بالمصادر الطبيعية لفيتامين C أثناء الرضاعة الطبيعية يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالأمراض التأتبية مثل الأكزيما والربو والحساسية عند الرضع.

2. الجرعات والمصادر الغذائية لفيتامين سي

فيتامين سي

إذا كنتِ أماً مرضعة، فقد تحتاجين إلى التحقق من مستويات فيتامين سي لديك والتأكد من أنها بالمستويات الموصى بها. بالنسبة للأمهات الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أقل، فإن الكمية الموصى بها هي 115 مجم / يوم، وللأمهات فوق سن 18 عاماً، تبلغ 120 مجم / يوم.

الفواكه والخضروات الطازجة هي أفضل مصادر فيتامين C. بعض من الأطعمة الغنية بفيتامين C تشمل الحمضيات و البروكلي، الشمام، البطاطا، الفلفل، الطماطم، الكيوي، والقرنبيط، و الملفوف، الفراولة، وبراعم بروكسل .

3. علامات نقص فيتامين سي

أعراض نقص فيتامين سي

فيما يلي العلامات والأعراض الأكثر شيوعاً لنقص فيتامين سي.

نقص الكولاجين

ويتميز هذا بفقدان الكولاجين وضعف الأنسجة الضامة ويمكن أن يؤدي إلى نزيف وتورم اللثة واحتمال فقدان الأسنان.

تساقط شعر.

تأخر التئام الجروح

التعب والشعور العام بالتوعك

فقر دم

4. هل يمكنك تناول مكملات الفيتامينات أثناء الرضاعة الطبيعية؟

فيتامين سي

يبلغ متوسط تركيز فيتامين سي في الحليب 50-90 مجم / لتر في الأم التي تتغذى جيداً وتستهلك كمية كافية من فيتامين سي في نظامها الغذائي، الأمهات اللائي يدخن لديهن مستويات منخفضة من فيتامين سي في الحليب، إذا كنت ترضعين وتم تشخيصك بانخفاض مستويات فيتامين سي، فاستشيري طبيبك للحصول على بعض المكملات.

5. الآثار الجانبية لفيتامين سي المفرط

الآثار الجانبية

قد يؤدي تناول مكملات فيتامين سي بتركيز أعلى من تلك التي أوصى بها طبيبك إلى حدوث الآثار الجانبية التالية.

تلف الأنسجة

حصى الكلى

إسهال

غثيان

التقيؤ

حرقة من المعدة

فيتامين سي عنصر غذائي أساسي لكل من الأم والطفل، إن المدخول الغذائي لفيتامين سي هو الخيار الأفضل؛ ومع ذلك، يمكنك أيضاً اختيار المكملات طالما أنك تتناولها ضمن الجرعات الموصوفة، إذا تم تشخيص إصابتك بنقص فيتامين سي، فتحدث إلى طبيبك بشأن النظام الغذائي أو المكملات الغذائية التي يجب تناولها.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.