كيف يأكل طفلك لحم خروف العيد دون مشاكل صحية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:41 صباحاً - يعد عيد الأضحى المبارك موسم اللحوم لجميع الطبقات، وحيث تكثر الولائم والأكلات التي يدخل فيها اللحم بأنواعه وحسب مستويات دسامته من لحم الضأن إلى لحم البقر بأعمارها المختلفة، وتعتقد الأم أن الأطفال لا يتأثرون بكمية اللحوم ولا نسبة الدهون فيها، وينفي الدكتور أكرم شحادة أخصائي الأمراض الباطنة هذا الاعتقاد بشدة،ويؤكد على نصائح هامة يجب العمل بها للحفاظ على صحة الطفل من اللحوم وكثرتها خلال أيام العيد كالآتي.

مخاطر كثرة اللحوم على صحة الطفل

يصاب الطفل بتلبك معوي

الإسراف في تناول اللحوم يؤدي إلى إصابة الطفل بالتلبك المعوي، وأوجاع القولون.

ليس صحيحاً أن اللحم المشوي على الفحم قليل الضرر بالنسبة للطفل لأن اللحم غالباً ما يحترق ويتسرب من الفحم الغازات السامة التي تزداد مع لف الطعام وتغليفه بأوراق الفويل " الألمونيوم".

وليس صحيحاً أن الأمهات يقدمن عصير الليمون " الليموناضة" أو الشاي للأطفال بعد تناول اللحوم الدسمة لكي تقلل من نسبة الدهون والحقيقة أن الشاي يمنع إمتصاص الحديد في الجسم، والليمون لا يقلل من امتصاص الدهون ولكن هذا لا يعني أن فوائده ليست عظيمة.

تغفل الأمهات عن تقديم الفواكه والخضروات للأطفال خلال أيام العيد مما يصيبهم بالامساك بسبب كثرة تناول اللحوم.

تقديم الماء بين الوجبات وخاصة الدهون يسبب ما يعرف باستسقاء البطن .

يجب مضغ اللحوم جيداً على المائدة وتناولها ببطء لكي لا يصاب الطفل بعسر الهضم ولأن تناولها ببطء مع المضغ الجيد يقلل من الكمية التي يتناولها ويشعره بالشبع.

عدم الإكثار من البهارات الحارة على اللحوم عند طهيها.

كثرة اللحوم تزيد من ترسب حمض اليوريك في الكلى مما يعرضه للمعاناة من التهابات البول وتكون الأملاح والحصى مستقبلاً .

من أخطر أنواع اللحوم التي تقدم في أطباق الكبسة والفتة هي اللحوم الملبسة، ورغم لذة طعمها إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون.

نصائح لصحة طفلك في عيد الأضحى

يحتوي لحم الخروف على الدهون