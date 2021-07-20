علمي طفلك ضبط ميزانيته خلال أيام عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:41 صباحاً - نهى الاسلام عن تبذير المال، وكذلك اهدار الطعام والاسراف في الماء، ولذلك فعلى الأم أن تعلم طفلها طرق الادخار؛ لكي يستفيد من ماله وينظم حياته، ويكون مستقبله، وللادخار فوائد كثيرة والمهم أن يستطيع الطفل أن ينفذه، وتعرفك المرشدة التربوية آية سعيد على طرق تعليم الأطفال الادخار ، وكذلك عدم الاسراف في العيد وتبذير العيدية التي يحصل عليها فيما لا يفيد من خلال هذا الموضوع فكوني معنا.

أهمية ضبط الميزانية للطفل

يتعلم الطفل عدم إهدار المال، ولذلك فهو يحافظ على مستقبله وماله.

ويتعلم الطفل أن الحياة ليست دائماً رغيدة وسهلة، فقد يمر الإنسان بأيام صعبة يحتاج فيها للمال.

ويتعلم الطفل معنى كلمة مستقبل، وان المال لا يأتي بسهولة ويجب عدم التسيب عند صرفه.

طرق تقسيم عيدية الطفل

يقسم الطفل ماله إلى ثلاثة صناديق الأول يحمل اسم «توفير» ويخصصه للأموال التي لن ينفقها لفترة أطول، والثاني باسم «إنفاق» والذي يضم الأموال التي ينفق منها للأغراض الصغيرة اليومية أو الحالية، والثالث باسم «إعطاء» والتي تستخدم أمواله لمساعدة المحتاجين حيث يبارك الله بماله بسبب هذه الصدقة.

خطوات تعليم الأطفال ضبط الميزانية منذ الصغر

يجب أن يتعلم معنى كلمة ميزانية