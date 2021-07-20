علامات تحذيرية “داخل الفم” لمستويات فيتامين B12 المنخفضة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 20 يوليو 2021 10:16 صباحاً - يمكن لانخفاض مستويات فيتامين B12 باستمرار أن يحدث أضرارا صحية، ما يتطلب الاطلاع على العلامات التحذيرية لنقص هذا الفيتامين، والتي تقول مؤسسة Lloyds إن هناك عددا منها يظهر بشكل واضح في الفم.

تشير المؤسسة الصحية إلى أن وجود “قرحة داخل الفم” قد تكون واحدة من هذه العلامات المنبهة على انخفاض مستويات B12.

ومن علامات التحذير الأخرى المتعلقة بالفم نجد “اللسان الأحمر المؤلم”.

وتشمل الأعراض الأخرى المنذرة بانخفاض فيتامين B12:

– الشعور بالتعب الشديد

– نقص الطاقة

– ضعف العضلات

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS)، يجب أن ترى طبيبا عاما إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين B12 التي ذكرت أعلاه.

توضح الهيئة الصحية: “يمكن تشخيص هذه الحالات غالبا بناء على الأعراض ونتائج فحص الدم”.

من المهم بشكل مضاعف تشخيص نقص فيتامين B12 وعلاجه في أسرع وقت ممكن. وعلى الرغم من أن العديد من الأعراض تتحسن مع العلاج، فإن بعض المشكلات التي تسببها الحالة يمكن أن تكون لا رجعة فيها إذا تركت دون علاج. وكلما طالت مدة الحالة دون علاج، زادت فرصة حدوث ضرر دائم.

ما الذي يسبب نقص فيتامين B12؟

الدافعان الرئيسيان لنقص فيتامين B12 هما فقر الدم الخبيث والنظام الغذائي.

فقر الدم الخبيث، هو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم الجهاز المناعي الخلايا في المعدة التي تنتج العامل الداخلي، وهو بروتين يساعد الجسم على امتصاص فيتامين B12.

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص أيضا بنقص فيتامين B12 نتيجة عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين B12 من نظامهم الغذائي، حيث أن الأشخاص الذين يلتزمون بشكل صارم بنظام غذائي نباتي هم أكثر عرضة لنقص فيتامين B12 من آكلي اللحوم.

وهذا لأن “فيتامين B12 موجود بشكل طبيعي في الأطعمة ذات الأصل الحيواني، بما في ذلك الأسماك واللحوم والدواجن والبيض ومنتجات الألبان”، كما توضح المعاهد الوطنية للصحة (NIH).

تابعت المؤسسة الصحية: “بالإضافة إلى ذلك، فإن حبوب الإفطار المدعمة والخمائر الغذائية المدعمة هي مصادر متاحة بسهولة لفيتامين B12 التي تتمتع بتوافر حيوي مرتفع”.

ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة، يتوفر فيتامين B12 في مكملات الفيتامينات / المعادن، والمكملات التي تحتوي على فيتامينات B المعقدة الأخرى، وفي المكملات التي تحتوي على فيتامين B12 فقط.

كيف يتم علاجها؟

يعتمد علاج فيتامين B12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك على سبب الحالة.

وعادة ما يتم علاج فقر الدم الناجم عن نقص فيتامين B12 (انخفاض عدد خلايا الدم الصحية) بحقن فيتامين B12.

وهناك نوعان من حقن فيتامين B12، وهما: الهيدروكسوكوبالامين والسيانوكوبالامين.

وإذا كان نقص فيتامين B12 ناتجا عن نقص الفيتامين في نظامك الغذائي، فقد يتم وصف مكملات فيتامين B12 لتتناولها يوميا بين الوجبات.